  "Ему было тяжелее, чем мне". 20-летняя дзюдоистка Белодед рассказала, почему рассталась с итальянским дзюдоистом Базиле

По словам Белодед, на момент начала отношений ей было 17 лет, а 23-летний Базиле уже находился в статусе звезды и пользовался повышенным женским вниманием.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FABIO BASILE (@fabiobasile66)

"Меня впечатлил скорее не он, а этот его образ. Меня это зацепило, мне очень понравился. Мы с ним близко познакомились в Испании на сборах, там была не то чтобы дискотека – собрались все дзюдоисты. Он начал проявлять внимание, пообщаться пытался. Но мне 17 лет, я еще не понимаю, как общаться с мужчинами. Я чуть-чуть пообщалась и в какое-то время ушла, для него пропала в тот вечер. Его как-то это зацепило, он начал после этого писать. Ему понравилось, что я не как все девочки, которые вешаются ему на шею, а что я достойная, не бегаю за ним", – призналась спортсменка.

Белодед рассказала, что после этого они начали переписываться в социальных сетях, а вскоре между ними начались личные отношения.

"Я не понимала, влюбился он в меня или нет, потому что на тот момент я была еще ребенком. Я была увлечена. Мне он нравился", – описала свои эмоции Белодед.

Спортсменка отметила, что их встречи были время от времени – общались они на английском языке.

"Мы виделись очень редко. Раз в месяц он приезжал. А потом я поняла, что у меня это не любовь, а увлечение, что мне некомфортно с человеком. И плюс у меня в тот момент в приоритете спорт был. Я в любом случае выбирала бы спорт, а не отношения. Он влюбился, хотел меня чаще видеть, а я говорила, что не могу, у меня тренировки. Ему было тяжелее, чем мне", – отметила дзюдоистка.

Белодед призналась, что окончательно они расстались только через год после начала отношений. Сейчас, по словам дзюдоистки, спустя два года после расставания, между ними сохранились дружеские отношения.

ВИДЕО

Видео: Маша Ефросинина / YouTube