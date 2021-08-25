Бульвар Шоубиз
 
25 августа, 2021
 
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"Ему было тяжелее, чем мне". 20-летняя дзюдоистка Белодед рассказала, почему рассталась с итальянским дзюдоистом Базиле

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Белодед и Базиле после расставания остались друзьями
Белодед и Базиле после расставания остались друзьями
Фото: Daria Bilodid / Facebook

20-летняя украинская дзюдоистка, бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед спустя год после начала отношений с итальянским дзюдоистом, олимпийским чемпионом Фабио Базиле приняла решение расстаться с ним. Об этом спортсменка рассказала в интервью, которое 24 августа опубликовано на YouTube-канале ведущей Маши Ефросининой.

По словам Белодед, на момент начала отношений ей было 17 лет, а 23-летний Базиле уже находился в статусе звезды и пользовался повышенным женским вниманием. 

"Меня впечатлил скорее не он, а этот его образ. Меня это зацепило, мне очень понравился. Мы с ним близко познакомились в Испании на сборах, там была не то чтобы дискотека – собрались все дзюдоисты. Он начал проявлять внимание, пообщаться пытался. Но мне 17 лет, я еще не понимаю, как общаться с мужчинами. Я чуть-чуть пообщалась и в какое-то время ушла, для него пропала в тот вечер. Его как-то это зацепило, он начал после этого писать. Ему понравилось, что я не как все девочки, которые вешаются ему на шею, а что я достойная, не бегаю за ним", – призналась спортсменка. 

Белодед рассказала, что после этого они начали переписываться в социальных сетях, а вскоре между ними начались личные отношения.

"Я не понимала, влюбился он в меня или нет, потому что на тот момент я была еще ребенком. Я была увлечена. Мне он нравился", – описала свои эмоции Белодед. 

Спортсменка отметила, что их встречи были время от времени – общались они на английском языке. 

"Мы виделись очень редко. Раз в месяц он приезжал. А потом я поняла, что у меня это не любовь, а увлечение, что мне некомфортно с человеком. И плюс у меня в тот момент в приоритете спорт был. Я в любом случае выбирала бы спорт, а не отношения. Он влюбился, хотел меня чаще видеть, а я говорила, что не могу, у меня тренировки. Ему было тяжелее, чем мне", – отметила дзюдоистка. 

Белодед призналась, что окончательно они расстались только через год после начала отношений. Сейчас, по словам дзюдоистки, спустя два года после расставания, между ними сохранились дружеские отношения.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул выиграла в 17 лет). 

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

Базиле родился в 1994 году в Италии. Он – чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по дзюдо, бронзовый призер чемпионата Европы, трехкратный чемпион Италии.

Теги: спорт, Италия, дзюдо, любовь, Дарья Белодед
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