"Слезь! Разобьешься", "Будь осторожна, Дарья, это рискованно". Белодед во время фотосессии на Мальдивах взобралась на пальму

Спортсменка позирует в кадре, раскинув руки.

"Слезь! Разобьешься", – прокомментировали фото подписчики.

"Такой потрясающий вид на пляж, но будь осторожна, Дарья, потому что это рискованно", – написали фолловеры.

Контекст:

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо. После Олимпиады Белодед отправилась отдыхать на Мальдивы.

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018-го и 2019 годов). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул выиграла в 17 лет).