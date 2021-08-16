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16 августа, 2021
 
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"Слезь! Разобьешься", "Будь осторожна, Дарья, это рискованно". Белодед во время фотосессии на Мальдивах взобралась на пальму

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24 июля Белодед на Олимпиаде в Токио заняла третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг
24 июля Белодед на Олимпиаде в Токио заняла третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг
Фото: dariabilodid7 / Instagram

Украинская дзюдоистка, бронзовая победительница Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед 16 августа разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в голубом бикини на отвесной пальме. Пляжный образ спортсменки дополнили белая расстегнутая рубашка и панамка в тон.

Спортсменка позирует в кадре, раскинув руки.

"Слезь! Разобьешься", – прокомментировали фото подписчики.

"Такой потрясающий вид на пляж, но будь осторожна, Дарья, потому что это рискованно", – написали фолловеры.

Контекст:

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо. После Олимпиады Белодед отправилась отдыхать на Мальдивы.

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018-го и 2019 годов). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул выиграла в 17 лет).

Теги: спорт, Мальдивы, отдых, Дарья Белодед
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