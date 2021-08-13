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13 августа, 2021
 
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"Угольком стала". Загоревшая Белодед на Мальдивах совершила велопрогулку

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Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио
Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио
Фото: dariabilodid7 / Instagram

Украинская дзюдоистка, бронзовая победительница Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед 13 августа разместила в Instagram серию фото и видео, на которых запечатлена во время велопрогулки на Мальдивах.

Спортсменка выбрала для поездки на велосипеде джинсовые бермуды и топ с открытыми плечами. 

"Мое утро", – написала спортсменка.

"Угольком стала", – оценили загар Белодед фолловеры.

"Как  можно так быстро загореть?!" – восхитились подписчики.

Контекст:

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо. После Олимпиады Белодед отправилась отдыхать на Мальдивы.

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018-го и 2019 годов). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул выиграла в 17 лет).

Теги: спорт, дзюдо, Мальдивы, отдых, Дарья Белодед
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