"Какая красивая", " Девушка мечты". Белодед показала отдых на пляже

Спортсменка позирует в кадре в зеленой майке, черной кепке и черных коротких шортах на фоне разных локаций на пляже.

"Наслаждаюсь", – подписала она снимки.

"Девушка мечты", – оценили снимки фолловеры.

"Какая ты красивая", – написали в комментариях подписчики.

Контекст:

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018-го и 2019 годов). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул выиграла в 17 лет).