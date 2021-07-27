"Журналисты неправильно поняли". Белодед заявила, что не намерена завершать карьеру после Олимпиады в Токио

Белодед: Мне нужно время – месяц-два, чтобы отдохнуть, перезагрузиться и настроиться на следующий олимпийский цикл Фото: ЕРА

Об этом она заявила после возвращения в Украину, сообщают "Факты.ICTV".

Отец и тренер 20-летней спортсменки Геннадий Белодед говорил, что она сделает паузу в полноценных тренировках: "Отдых, думаю, будет два, три, четыре месяца, шесть месяцев – будет видно по ее состоянию".

Белодед сказала, что "журналисты неправильно поняли" ее родителей и ее саму.

"Мы просто сказали, что я должна отдохнуть, так как этот год и вообще последние пять были очень тяжелыми – и психологически, и физически. Мне нужно время – месяц-два, чтобы отдохнуть, перезагрузиться и настроиться на следующий олимпийский цикл", – пояснила спортсменка.