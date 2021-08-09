Белодед в бикини показала отпуск мечты на Мальдивах

Белодед позирует в кадре в голубом бикини возле каяка. Пляжный образ дзюдоистки дополняет широкополая черная шляпа. На втором снимке Белодед запечатлена верхом на каяке.

"Да, это отпуск, о котором я мечтала", – подписала снимки спортсменка.

Контекст:

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018-го и 2019 годов). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул выиграла в 17 лет).