"Эротичненько", "Брачные игры". Беленюк провел шуточный спарринг с Белодед. Видео

"Вхожу в тренировочный ритм с чемпионкой", – подписал он видео.

"Брачные игры", – отреагировали подписчики.

"Эротичненько", – оценили спарринг спортсменов фолловеры.

"У чемпионов свои подходы к подкатам и флитру. Так держать", – написали пользователи сети.

Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана, учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую. В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№10 в списке).

Беленюк не женат. Личную жизнь спортсмен не афиширует.

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул выиграла в 17 лет).

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

Белодед ранее состояла в отношениях с итальянским дзюдоистом Фабио Базиле. Сейчас спортсменка не комментирует личную жизнь.