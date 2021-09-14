  "Я была не святой на Мальдивах". Белодед рассказала, чем занималась в отпуске после победы на Олимпиаде в Токио

"Я была не святой на Мальдивах. Я очень много ела, потому что три года я как нормальный человек не ела, было очень сложно. И сейчас я просто отдохнула на всю и чувствую себя полноценным человеком", – призналась спортсменка.

По словам Белодед, вскоре она возобновит тренировки.

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Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул выиграла в 17 лет).

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.