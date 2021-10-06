"Чтобы принесла пользу, а не просто лежала на полке". Беленюк планирует продать золотую медаль Олимпийских игр

Беленюк: Благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины Фото: ЕРА

"Она – честь и гордость нашей страны, и благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины! Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке", – написал Беленюк.

По его словам, он хочет провести аукцион, а все вырученные от продажи медали деньги передать в качестве помощи больным детям.

View this post on Instagram Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)