  "Не готов жить с женщиной со своим мнением". Певица Луна рассказала, как Бардаш ушел к ее лучшей подруге

По словам 31-летней певицы, Бардаш был "не готов жить с женщиной, у которой есть свое мнение", и на фоне этого в их семье постоянно вспыхивали конфликты. Она подчеркнула, что не хотела и не могла "носить ему тарелки и соглашаться со всем".

"Я часто высказывала свое мнение. И на фоне моего мнения начинались конфликты. Мол, ты меня не слушаешь, я знаю, как нужно, кто ты тут такая, чего ты достигла? Я не отрицаю, что в чем-то желание подавить меня заставило меня в какой-то момент стрельнуть. Но песни Луны я начала писать тогда, когда Юрий Бардаш публично, перед всем Киевом, ушел от меня с ребенком к моей подруге – на тот момент, можно сказать, даже лучшей", – рассказала Луна.

Она добавила, что это была как минимум третья измена Бардаша.

"Он пришел ко мне и сказал: "Я хочу тебе признаться в том, что я влюбился". Это уже была третья ситуация этих измен, которая каждый раз меня ножом в сердце. […] Ему, конечно же, хватило два месяца повариться в этой своей новой жизни, и он начал возвращаться ко мне с подарками. И, конечно же, я простила на тот момент", – призналась Луна.

ВИДЕО

Видео: Осторожно: Собчак / YouTube