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23 ноября, 2021
 
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"Не готов жить с женщиной со своим мнением". Певица Луна рассказала, как Бардаш ушел к ее лучшей подруге

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По словам певицы Луны, ее экс-супруг Юрий Бардаш постоянно ей изменял
По словам певицы Луны, ее экс-супруг Юрий Бардаш постоянно ей изменял
Фото: kri_luna / Instagram

Украинская певица Луна (Кристина Герасимова) в интервью российской телеведущей Ксении Собчак заявила, что еще во время брака ее экс-супруг – музыкант и продюсер, экс-лидер группы "Грибы" Юрий Бардаш – уходил к ее лучшей подруге. Интервью вышло 22 ноября на YouTube-канале "Осторожно: Собчак".

По словам 31-летней певицы, Бардаш был "не готов жить с женщиной, у которой есть свое мнение", и на фоне этого в их семье постоянно вспыхивали конфликты. Она подчеркнула, что не хотела и не могла "носить ему тарелки и соглашаться со всем".

"Я часто высказывала свое мнение. И на фоне моего мнения начинались конфликты. Мол, ты меня не слушаешь, я знаю, как нужно, кто ты тут такая, чего ты достигла? Я не отрицаю, что в чем-то желание подавить меня заставило меня в какой-то момент стрельнуть. Но песни Луны я начала писать тогда, когда Юрий Бардаш публично, перед всем Киевом, ушел от меня с ребенком к моей подруге – на тот момент, можно сказать, даже лучшей", – рассказала Луна.

Она добавила, что это была как минимум третья измена Бардаша.

"Он пришел ко мне и сказал: "Я хочу тебе признаться в том, что я влюбился". Это уже была третья ситуация этих измен, которая каждый раз меня ножом в сердце. […] Ему, конечно же, хватило два месяца повариться в этой своей новой жизни, и он начал возвращаться ко мне с подарками. И, конечно же, я простила на тот момент", – призналась Луна.

ВИДЕО
Видео: Осторожно: Собчак / YouTube
Контекст:

Бардаш был в бараке с Луной с 2012 года. У них есть сын Георгий (2012). В 2018 году пара публично заявила о расставании. Перед этим Бардаш написал пост в Facebook, в котором обвинил Луну в измене. Музыкант признался, что тоже изменял супруге. "Друзья, благодарю за поддержку и понимание... Там просто слишком много коко, по всей видимости", – ответила тогда певица. 

В августе 2020 года Бардаш женился второй раз на модели Елизавете Коцюбе. В декабре у них родилась дочь Сара.

Луна вышла замуж в августе 2021 года. Ее вторым супругом стал саунд-продюсер Александр Волощук.

Теги: женщины, семья, певица, Юрий Бардаш, певица Луна, измена, расставание
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