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Бардаш: Я и жену Кристину бил, и себя бил... Можно головой об стенку биться – слышали такое?

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Бардаш признал, что в его первом браке было физическое насилие
Бардаш признал, что в его первом браке было физическое насилие
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский музыкант и продюсер, бывший лидер группы "Грибы" Юрий Бардаш в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону признался, что в их браке с украинской певицей Кристиной Герасимовой (выступает под псевдонимом Луна) было насилие.

"Ну, я уже об этом говорил тысячу раз... В общем, да. Мы друг друга избивали. Да, именно так [мы дрались]. И это как бы были в первую очередь психологические драки. Когда просто до дна", – сказал Бардаш.

Гордон уточнил, действительно ли он "бил ее руками". 

"Да. И пощечины, конечно же, [были], лещи", – ответил Бардаш.

"Слушайте, бить женщину – это же караул вообще", – отреагировал журналист. 

"Естественно. Естественно! Много караулов. Это не самый главный караул в жизни. И еще разные штуки другие. И детей бить [нельзя], и женщин... Всякое было. Но детей никогда не бил. Никогда! Понимаете? И меня никогда не били, и я", – сказал музыкант. 

На вопрос, раскаивается ли он, Бардаш ответил утвердительно. 

"Конечно же! И с ней мы об этом... Это была слабость самая настоящая. Когда мужчина не может женщину словами... Когда начинается рукоприкладство – это слабость, это истерика. Я и ее бил, и себя бил... Можно головой об стенку биться – слышали такое? [Бился ли я об стенку головой?] Конечно. А что тут такого? Я не пойму. Если каждый мужик заглянет внутрь себя, там такие истерики внутренние сидят..." – сказал музыкант.

Он подчеркнул, что в такие моменты "голове больно", но сердцу "всегда намного больнее, чем голове".

"Тело – это тело, а есть душа. И когда она болит, ой-ой-ой как плохо. Тогда все болит. Что там голова? Синяк прошел – и все", – сказал Бардаш.

По его словам, брак с Луной – это был тяжелый период. 

"Это то время, когда были наркотики. Это то время, когда не было никакого понимания друг друга. Много кайфовали, много как бы... Я не знаю, наверное, мы с ней встретились с нашими психологическими ранами, у каждого своими, наработанными. И – тыж! – коса на камень, я бы так сказал. Она коса, а я камень тогда", – отметил музыкант. 

Интервью с Бардашем выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00 

Контекст:

Бардаш родился в 1983 году в Коммунарске Ворошиловградской области (сейчас – Алчевск Луганской области). Окончил профессиональное училище (специальность – "токарь"). В начале 2000-х переехал в Киев. Некоторое время танцевал брейк-данс на Майдане Незалежности. 

В 2007 году основал собственный лейбл Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы", "Грибы". Сейчас занимается развитием своего проекта Youra, продюсирует группу "Коррупция" и исполнителя Wellboy

Бардаш был в бараке с Луной с 2012 года. У них есть сын Георгий (2012). В 2018 году пара публично заявила о расставании. Перед этим Бардаш написал пост в Facebook, в котором обвинил Луну в измене. Музыкант признался, что тоже изменял супруге. "Друзья, благодарю за поддержку и понимание... Там просто слишком много коко, по всей видимости", – ответила тогда певица. 

В августе 2020 года Бардаш женился второй раз на модели Елизавете Коцюбе. В декабре у них родилась дочь Сара

Луна вышла замуж в августе 2021 года. Ее вторым супругом стал саунд-продюсер Александр Волощук. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, насилие, развод, Юрий Бардаш, певица Луна, домашнее насилие, брак
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