Бардаш: Я и жену Кристину бил, и себя бил... Можно головой об стенку биться – слышали такое?

Бардаш признал, что в его первом браке было физическое насилие Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Ну, я уже об этом говорил тысячу раз... В общем, да. Мы друг друга избивали. Да, именно так [мы дрались]. И это как бы были в первую очередь психологические драки. Когда просто до дна", – сказал Бардаш.

Гордон уточнил, действительно ли он "бил ее руками".

"Да. И пощечины, конечно же, [были], лещи", – ответил Бардаш.

"Слушайте, бить женщину – это же караул вообще", – отреагировал журналист.

"Естественно. Естественно! Много караулов. Это не самый главный караул в жизни. И еще разные штуки другие. И детей бить [нельзя], и женщин... Всякое было. Но детей никогда не бил. Никогда! Понимаете? И меня никогда не били, и я", – сказал музыкант.

На вопрос, раскаивается ли он, Бардаш ответил утвердительно.

"Конечно же! И с ней мы об этом... Это была слабость самая настоящая. Когда мужчина не может женщину словами... Когда начинается рукоприкладство – это слабость, это истерика. Я и ее бил, и себя бил... Можно головой об стенку биться – слышали такое? [Бился ли я об стенку головой?] Конечно. А что тут такого? Я не пойму. Если каждый мужик заглянет внутрь себя, там такие истерики внутренние сидят..." – сказал музыкант.

Он подчеркнул, что в такие моменты "голове больно", но сердцу "всегда намного больнее, чем голове".

"Тело – это тело, а есть душа. И когда она болит, ой-ой-ой как плохо. Тогда все болит. Что там голова? Синяк прошел – и все", – сказал Бардаш.

По его словам, брак с Луной – это был тяжелый период.

"Это то время, когда были наркотики. Это то время, когда не было никакого понимания друг друга. Много кайфовали, много как бы... Я не знаю, наверное, мы с ней встретились с нашими психологическими ранами, у каждого своими, наработанными. И – тыж! – коса на камень, я бы так сказал. Она коса, а я камень тогда", – отметил музыкант.

Интервью с Бардашем выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00