Бульвар Шоубиз
 
19 августа, 2021
 
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Певица Луна вышла замуж за мужчину, с которым изменила бывшему мужу Бардашу

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С Бардашем Луна рассталась в 2018-м после громкого скандала с изменой
С Бардашем Луна рассталась в 2018-м после громкого скандала с изменой
Фото: kri_luna / Instagram

Бывшая жена украинского продюсера и музыканта, экс-солиста группы "Грибы" Юрия Бардаша, певица Луна вышла замуж за мужчину, с которым изменяла экс-супругу. Речь о музыканте и саунд-продюсере Александре Волощуке. Свадебные фотографии 30-летняя Луна разместила в Instagram 19 августа.

"Молодожены…" – подписала она первый пост.

"Свершилась мечта из детства", – написала под вторым свадебным постом певица.

Оба поста Луны суммарно набрали около 50 тыс. лайков. В комментариях подписчики поздравляют певицу и желают молодым "совет да любовь".

Контекст:

Настоящее имя Луны – Кристина Герасимова. С 2012-го по 2018 год она была замужем за Юрием Бардашем. У них есть девятилетний сын Георгий, который родился, когда супруги жили в США.

В 2018-м между супругами разразился скандал, после которого они расстались. Бардаш заявил, что у Луны роман с Волощуком, назвал соперника "трусом и гнидой", которая "влезла в дикий зашквар". Волощук публично ответил комментариях, что Бардаш бил жену и "трахал все подряд".

В тот же день Луна ответила на обвинения Бардаша, подчеркнув, что не держит на него зла, "так как благодаря ему встретила любовь своей жизни".

Теги: свадьба, скандал, женщины, певица, Юрий Бардаш, певица Луна, продюсер, мужчины, измена, жена
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