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Бардаш: Абсолютно не нужно было писать пост об измене жены. Это бросило тень на Кристину. Надо было просто набить Волощуку рожу

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Бардаш: Если мужчина хочет контролировать пространство вокруг себя, он должен быть всегда трезвым
Бардаш: Если мужчина хочет контролировать пространство вокруг себя, он должен быть всегда трезвым
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский музыкант и продюсер, бывший лидер группы "Грибы" Юрий Бардаш в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что считает ошибкой пост, который написал в 2018 году об их отношениях с женой – певицей Кристиной Герасимовой (выступает под псевдонимом Луна).

Тогда Бардаш заявил, что у Луны роман с саунд-продюсером Александром Волощуком. Бардаш назвал соперника "трусом и гнидой" и заявил, что он "влез в дикий зашквар". "Мы вместе с тобой работали над музыкой в моей компании, не один трек сделали и не один альбом, общались достаточно тепло и близко, и темы для разговоров были разные... И после всего этого ты начинаешь за моей спиной еб...ть мою женщину, мою жену, мать моего сына и делаешь это, как мыша, не сказав мне ни слова", – написал Бадаш. Позже музыкант удалил пост. 

"Я ни о чем не жалею, но это абсолютно не нужно было делать. Потому что это в первую очередь ударило и бросило тень на Кристину – мать моего ребенка, – сказал Бардаш. – Надо было просто пойти набить ему рожу – и все. Но как бы мы живем в обществе, где уже никому рожу не набьешь, да? Потому что можно сразу получить заявление [в полицию]. Сейчас немножко другой мир. Но в целом, конечно же, это дичь – вот все, что я написал. Хотелось бы это все не вспоминать".

Музыкант сказал, что в тот момент ему было очень больно. 

"[В тот период] у меня были отношения с наркотиками. Ты слабый, ты уязвимый человек. Ты просто тряпка. Вот и все. И как будто бы в этом есть какая-то эксцентричность: "Вау, написал..." Сейчас я это нахожу недостойным – всю эту писанину", – сказал Бардаш. 

Гордон напомнил, что в комментариях под постом Волощук ему написал ответ: "Если бить свою жену, плевать, опускать и тр...хать все подряд – это нормально, ты в этом чемпион. А насчет музыки – спасибо, что научил меня ее сочинять и на инструментах играть. Ну и последнее – у тебя есть репутация, которую-то ты себе нажил, и ты ее сейчас ощущаешь в полной мере". Журналист спросил у Бардаша, что, по его мнению, Волощук имел в виду, говоря о репутации.

"Да мне вообще, если честно, не интересно, что он имел в виду. Я считаю самым большим грехом человечества трусость. И я на этом стою всегда. Поэтому все это обсуждать... Все это мой косяк. Мне нужно было уже тогда осознать и прекратить [употреблять наркотики]... Я на этом примере могу сказать следующее: если мужчина хочет контролировать пространство вокруг себя, он должен быть всегда трезвым. Всегда. Потому что как только мужчина теряет бдительность, пространство сужается. Максимально. И начинается дичь всякая. Какие-то люди появляются на горизонтах, которые никогда в жизни не появились бы и близко", – сказал музыкант. 

Гордон спросил, жалеет ли он, что не удалось сохранить первую семью, и были ли попытки восстановить отношения.

"Ни в коем случае. Слава богу, мы наладили отношения с Кристиной. Потому что у нас сын общий. Мы его любим: и Кристина его любит, и я его люблю. Ну как я могу об этом жалеть, когда у меня Кристина по факту первая жена, а по сути у меня сейчас первая жена – Лиза? Моя Елизавета. Я с этой женщиной полюбил всех женщин на планете. Вот что произошло у меня", – сказал Бардаш.

Интервью с Бардашем выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00 

Контекст:

Бардаш родился в 1983 году в Коммунарске Ворошиловградской области (сейчас – Алчевск Луганской области). Окончил профессиональное училище (специальность – "токарь"). В начале 2000-х переехал в Киев. Некоторое время танцевал брейк-данс на Майдане Незалежности. 

В 2007 году основал собственный лейбл Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы", "Грибы". Сейчас занимается развитием своего проекта Youra, продюсирует группу "Коррупция" и исполнителя Wellboy

Бардаш был в браке с Луной с 2012 года. У них есть сын Георгий (2012). В 2018 году пара публично заявила о расставании

В августе 2020 года Бардаш женился второй раз на модели Елизавете Коцюбе. В декабре у них родилась дочь Сара

Луна вышла замуж за Волощука в августе 2021 года. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, семья, развод, Юрий Бардаш, певица Луна, брак
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