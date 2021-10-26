Бардаш: Травка – это самый тяжелый наркотик. Я потратил на нее 10 лет. Это самый жесткий плен, в котором я был

Бардаш: Я в контроле себя держал, даже когда был максимально разваленный Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

При этом он отрицает, что был наркозависимым.

"У меня очень сильный дух мой. Почему? Потому что меня отец воспитывал так, что я как бы очень сильный человек. И, грубо говоря, я в контроле себя держал, даже когда был максимально разваленный", – сказал Бардаш.

Он отметил, что в своей жизни употреблял всякие наркотики, "кроме тяжелых".

"Какие? Ну, травку. Травка, я считаю, – это самый тяжелый наркотик. Честно. Многие с мной не согласятся. Но это так же, как пиво я считаю самым жестким алкоголем. Почему? Потому что вроде что-то легенькое [пьешь], буль-буль-буль – и ты уже алкоголик. С большим животом. Так же работает травка. Покурил – вроде расслабился, амбиций больше нет, побеждать ты уже не хочешь ничего и никого. То есть все проблемы уходят, контроль весь уходит. Ты просто становишься ватой. Не в том смысле... Короче, тело ватное, ты кайфуешь", – сказал Бардаш.

Он уточнил, что курил марихуану с 24 лет.

"Я потратил 10 лет именно на травку... Очень немало. Это отвратительная [история]... Это самый жесткий плен, в котором я был", – отметил Бардаш.

Примерно в 27 лет, по словам исполнителя, он впервые попробовал синтетические наркотики (в частности, МДМА, которые также называются "экстази"). По словам музыканта, их он употреблял около трех лет.

"Они открыли мне как бы свои врата в эти все прелести. Ну и, грубо говоря, три года я в этих прелестях пробыл", – сказал музыкант.

Бардаш рассказал, что вначале после наркотиков его "плющило", он чувствовал эйфорию, а потом наступало "самое отвратительное состояние, которое может быть у человека".

"Это когда выходит эта вся химия из тебя. Тебе отвратительно. Ты злой... То есть ты искусственно себя качнул, а потом яма. Жесткая яма", – объяснил музыкант.

По его словам, завязать с наркотиками ему помогла Свято-Успенская Почаевская лавра, где он провел некоторое время (это монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата, находится в Тернопольской области).

"Я уехал в Почаев. Есть у нас лавра такая. Я посидел там, короче, послушал. Я молился... Ну послушником [был]. Знаете, что это такое? Это когда ты молишься, делаешь всевозможную черную работу... Вспомнил, что такое труд", – сказал Бардаш.

На уточняющий вопрос, является ли он верующим человеком, музыкант ответил: "Я верю Богу. Я верю не в Бога, а верю Богу".

Сейчас, по словам Бардаша, он учится пользоваться "подарками трезвости".

"Я могу одно сказать: самое лучшее творчество – это трезвость. Подарки трезвости. Вот они ко мне сейчас приходят", – сказал он.

Интервью с Бардашем выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00