ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бардаш: Травка – это самый тяжелый наркотик. Я потратил на нее 10 лет. Это самый жесткий плен, в котором я был

Бардаш: Я в контроле себя держал, даже когда был максимально разваленный
Бардаш: Я в контроле себя держал, даже когда был максимально разваленный
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский музыкант и продюсер, бывший лидер группы "Грибы" Юрий Бардаш в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону признался, что ранее употреблял наркотики.

При этом он отрицает, что был наркозависимым.

"У меня очень сильный дух мой. Почему? Потому что меня отец воспитывал так, что я как бы очень сильный человек. И, грубо говоря, я в контроле себя держал, даже когда был максимально разваленный", – сказал Бардаш.

Он отметил, что в своей жизни употреблял всякие наркотики, "кроме тяжелых". 

"Какие? Ну, травку. Травка, я считаю, – это самый тяжелый наркотик. Честно. Многие с мной не согласятся. Но это так же, как пиво я считаю самым жестким алкоголем. Почему? Потому что вроде что-то легенькое [пьешь], буль-буль-буль – и ты уже алкоголик. С большим животом. Так же работает травка. Покурил – вроде расслабился, амбиций больше нет, побеждать ты уже не хочешь ничего и никого. То есть все проблемы уходят, контроль весь уходит. Ты просто становишься ватой. Не в том смысле... Короче, тело ватное, ты кайфуешь", – сказал Бардаш.

Он уточнил, что курил марихуану с 24 лет. 

"Я потратил 10 лет именно на травку... Очень немало. Это отвратительная [история]... Это самый жесткий плен, в котором я был", – отметил Бардаш.

Примерно в 27 лет, по словам исполнителя, он впервые попробовал синтетические наркотики (в частности, МДМА, которые также называются "экстази"). По словам музыканта, их он употреблял около трех лет.

"Они открыли мне как бы свои врата в эти все прелести. Ну и, грубо говоря, три года я в этих прелестях пробыл", – сказал музыкант.

Бардаш рассказал, что вначале после наркотиков его "плющило", он чувствовал эйфорию, а потом наступало "самое отвратительное состояние, которое может быть у человека". 

"Это когда выходит эта вся химия из тебя. Тебе отвратительно. Ты злой... То есть ты искусственно себя качнул, а потом яма. Жесткая яма", – объяснил музыкант. 

По его словам, завязать с наркотиками ему помогла Свято-Успенская Почаевская лавра, где он провел некоторое время (это монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата, находится в Тернопольской области).

"Я уехал в Почаев. Есть у нас лавра такая. Я посидел там, короче, послушал. Я молился... Ну послушником [был]. Знаете, что это такое? Это когда ты молишься, делаешь всевозможную черную работу... Вспомнил, что такое труд", – сказал Бардаш.

На уточняющий вопрос, является ли он верующим человеком, музыкант ответил: "Я верю Богу. Я верю не в Бога, а верю Богу".

Сейчас, по словам Бардаша, он учится пользоваться "подарками трезвости".

"Я могу одно сказать: самое лучшее творчество – это трезвость. Подарки трезвости. Вот они ко мне сейчас приходят", – сказал он. 

Интервью с Бардашем выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00 

Контекст:

Бардаш родился в 1983 году в Коммунарске Ворошиловградской области (сейчас – Алчевск Луганской области). Окончил профессиональное училище (специальность – "токарь"). В начале 2000-х переехал в Киев. Некоторое время танцевал брейк-данс на Майдане Незалежности. 

В 2007 году основал собственный лейбл Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы", "Грибы". Сейчас занимается развитием своего проекта Youra, продюсирует группу "Коррупция" и исполнителя Wellboy

После интервью российскому журналисту Юрию Дудю, которое вышло в 2019 году, Бардаша внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец" за "антиукраинскую пропаганду" и "манипулирование общественно значимой информацией". Тогда музыкант среди прочего заявил о якобы притеснении русскоязычных граждан Украины. В интервью Гордону Бардаш сказал, что внесение в базу данных "Миротворца" его по-человечески задело и побудило "искать украинство в себе"

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, религия, наркотики, православие, Почаевская лавра, Юрий Бардаш
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Приехала проследить, чтобы не увели". Американский судья "Танцев со звездами" Чмерковский снялся в Киеве со своей женой
"Приехала проследить, чтобы не увели". Американский судья "Танцев со звездами" Чмерковский снялся в Киеве со своей женой
Организаторы M1 Music Awards перенесли церемонию вручения премии на 2022 год
Организаторы M1 Music Awards перенесли церемонию вручения премии на 2022 год
"Какой ужас! Как надо ненавидеть маленьких девочек!", "Жесть". Волочкова заставила детей петь песню с матами
"Какой ужас! Как надо ненавидеть маленьких девочек!", "Жесть". Волочкова заставила детей петь песню с матами
Жена Остапчука в мини-шортах подняла ногу перед камерой. Он отреагировал
Жена Остапчука в мини-шортах подняла ногу перед камерой. Он отреагировал
"Сисяндры огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Сисяндры – огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
  24-летняя дочь Кузьмы ответила Осадчей, почему спустя два года после свадьбы у нее нет детей
  24-летняя дочь Кузьмы ответила Осадчей, почему спустя два года после свадьбы у нее нет детей
Звезда "Великолепного века" Узерли оголилась полностью
Звезда "Великолепного века" Узерли оголилась полностью
81-летняя актриса Светлана Светличная пропала без вести в Москве
81-летняя актриса Светлана Светличная пропала без вести в Москве
"Разбитое сердце". Жена Болдуина впервые высказалась о застреленной им украинке
"Разбитое сердце". Жена Болдуина впервые высказалась о застреленной им украинке
"Очень красивый". Анастасия Приходько с разрешения мужа обнародовала совместное фото
"Очень красивый". Анастасия Приходько с разрешения мужа обнародовала совместное фото
"Полицейский, любящий готовить". Ефросинина показала, с кем проводит отпуск на Мальдивах
"Полицейский, любящий готовить". Ефросинина показала, с кем проводит отпуск на Мальдивах
Переболевшая COVID-19 Гузеева: Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим я не встречала
Переболевшая COVID-19 Гузеева: Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим я не встречала
"Продавщица секс-шопа". Дорофеева в эротическом танце показала грудь и низ живота
"Продавщица секс-шопа". Дорофеева в эротическом танце показала грудь и низ живота
Laud рассказал, будет ли в третий раз принимать участие в нацотборе на "Евровидение"
Laud рассказал, будет ли в третий раз принимать участие в нацотборе на "Евровидение"
"Секси", "Жаль, что невозможно обнять фото". Loboda оголила декольте
"Секси", "Жаль, что невозможно обнять фото". Loboda оголила декольте
"Горячая штучка". 42-летняя Кейт Хадсон снялась в кружевном белье
"Горячая штучка". 42-летняя Кейт Хадсон снялась в кружевном белье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
  "Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS