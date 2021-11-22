  "В ответ на несогласие на групповой секс плюнул в лицо". Певица Луна рассказала, как рассталась с Бардашем

Певица Луна заявила, что после этого случая больше с Бардашем "не сходилась" Фото: kri_luna / Instagram

Интервью вышло 22 ноября на YouTube-канале "Осторожно: Собчак".

"Он приехал домой с гастролей и в очередной раз хотел, чтобы я согласилась с какой-то его навязчивой идеей. Какой? Устраивать групповой секс. Да, он мне это предлагал. И я даже в какой-то момент переживала и думала, что, наверное, у многих женщин такое могло быть, думала "а может, это надо сделать?" – рассказала Луна.

По словам 31-летней певицы, отказ от группового секса вызвал у Бардаша резко негативную реакцию.

"В ответ на мое несогласие на групповой секс он мне просто плюнул в лицо. Там были дома няня и ребенок, я вышла и сказала: "Я больше этого терпеть не хочу. Пожалуйста, встань и уйди из квартиры". Вот так это было, и после мы уже не сходились", – подчеркнула Луна.

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Видео: Осторожно: Собчак / YouTube