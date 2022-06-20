"Это его обязанность как мужчины перед страной". Огневич рассказала об отце, оперирующем раненых бойцов в Харькове

"Он решил поехать помогать, это его обязанность как мужчины перед страной. Я им очень горжусь. Мы с ним созваниваемся каждый день. И я теперь всегда беру трубку от папы", – заявила она.

Отец Огневич – военный хирург, он возглавлял Центр первичной медико-санитарной помощи Судакского городского совета. О том, что ее отец отправился помогать украинским защитникам, Огневич сообщила 1 апреля.

"Сейчас папа на пути в Харьков, едет помогать раненым бойцам. Зная, какой он отличный врач, я уверена, что ему удастся помочь многим. Стараюсь не думать о риске в этой горячей точке, потому что все сейчас рискуют своей жизнью и здоровьем. ВСУ и все подразделения защищают родную землю, врачи под обстрелами или в полутемных подвалах оперируют, спасая жизнь другим, волонтеры ценой собственной жизни помогают людям", – писала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

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