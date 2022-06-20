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20 июня, 2022
 
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"Это его обязанность как мужчины перед страной". Огневич рассказала об отце, оперирующем раненых бойцов в Харькове

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Огневич заявила, что гордится своим отцом
Огневич заявила, что гордится своим отцом
Фото: zlata.ognevich / Instagram

36-летняя украинская певица Злата Огневич 19 июня, в День отца и День медицинского работника, в комментарии ТСН рассказала, что ее отец, 67-летний Леонид Бордюг уже два месяца оперирует раненых украинских воинов в Харькове.

"Он решил поехать помогать, это его обязанность как мужчины перед страной. Я им очень горжусь. Мы с ним созваниваемся каждый день. И я теперь всегда беру трубку от папы", – заявила она.

Отец Огневич – военный хирург, он возглавлял Центр первичной медико-санитарной помощи Судакского городского совета. О том, что ее отец отправился помогать украинским защитникам, Огневич сообщила 1 апреля.

"Сейчас папа на пути в Харьков, едет помогать раненым бойцам. Зная, какой он отличный врач, я уверена, что ему удастся помочь многим. Стараюсь не думать о риске в этой горячей точке, потому что все сейчас рискуют своей жизнью и здоровьем. ВСУ и все подразделения защищают родную землю, врачи под обстрелами или в полутемных подвалах оперируют, спасая жизнь другим, волонтеры ценой собственной жизни помогают людям", – писала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

Огневич после нападения РФ на Украину отправилась в США. Певица выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины. 

Теги: война, война России против Украины, Злата Огневич, семья, певица, врачи, отец
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