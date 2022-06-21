"Классное кольцо", "Самая лучшая женщина". 52-летняя Лопес засветила кольцо на безымянном пальце

Лопес засветила кольцо с крупным белым кристаллом на безымянном пальце.

Видео она сопроводила треком It's Givin' американской певицы Latto.

"Самая лучшая женщина", – прокомментировала подписчица exellent_woman_01.

"Классное кольцо", – отметил josephedwardshields.

Контекст:

9 апреля Лопес сообщила о помолвке с 49-летним голливудским актером Беном Аффлеком. Тогда она показала кольцо с зеленым камнем.

Это была вторая помолвка Лопес и Аффлека. В первый раз пара обручилась в 2002-м, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

В мае 2021 года Аффлек и Лопес были замечены на горнолыжном курорте, расположенном в штате Монтана, а спустя несколько недель их видели вместе в доме актрисы в Майами.

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя на своей странице в Instagram.

С 2004-го по 2014 год Лопес была замужем за американским певцом Марком Энтони. 7 ноября 2007 года у них родились близнецы – сын Максимилиан и дочь Эмма.

В 2017 году певица начала отношения с американским бейсболистом Алексом Родригесом. Спустя два года певица объявила о помолвке. Ожидалось, что свадьба состоится в 2020 году, но пара несколько раз переносила дату, спровоцировав слухи о проблемах в отношениях.15 апреля 2021 года Родригес и Лопес через СМИ заявили, что расторгли помолвку и расстались друзьями.

С 2005-го по 2018 год Аффлек был женат на американской актрисе Дженнифер Гарнер. В браке у пары родилось трое детей: дочери Вайолет (2005), Серафина (2009) и сын Сэмюэль (2012).