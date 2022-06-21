"О боже мой! Наша бабушка сходит с ума". 63-летняя Мадонна выставила пятую точку перед камерой

Певица продемонстрировала крупным планом пятую точку в облегающих шортах.

"Кто папочка?" – написала она, вероятно, намекая на прошедший 19 июня День отца.

"О боже мой! Наша бабушка сходит с ума", – прокомментировала подписчица jdnsilva_64.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".