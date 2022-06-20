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20 июня, 2022
 
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40-летняя Мейхер снялась в шелковом кимоно, прикрывая рукой живот

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Мейхер демонстрирует одежду собственного бренда
Мейхер демонстрирует одежду собственного бренда
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 19 июня на Instagram-странице своего именного бренда одежды Meiher by Meiher опубликовала снимки, для которых позировала в черном шелковом кимоно.

Образ певица дополнила черной шляпой и босоножками на каблуках. Она позировала на улице.

На одном из снимков Мейхер прикрыла живот рукой.

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – Мария.

Мейхер занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Теги: ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, живот, одежда, каблуки
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