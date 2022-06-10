"Самая красивая женщина на планете", "Этот конский хвост!" Лонгория показала фото в платье с множеством вырезов

Актриса запечатлена в черном облегающем платье с множественными вырезами на груди и декольтированной спиной. Образ она дополнила волосами, собранными в хвост.
"Возвращение к этому моменту фотосессии на лестнице", – написала она.
Когда именно была сделана фотосессия, Лнгория не указала. Фотограф – Николя Джерардин.
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"Самая красивая женщина на планете", – заявил подписчик andrescardenas812.
"Этот конский хвост!" – отметила edyganem.
Ева Лонгория наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).
Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".