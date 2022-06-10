"Самая красивая женщина на планете", "Этот конский хвост!" Лонгория показала фото в платье с множеством вырезов

Лонгория: Возвращение к моменту фотосессии на лестнице Фото: evalongoria / Instagram

Актриса запечатлена в черном облегающем платье с множественными вырезами на груди и декольтированной спиной. Образ она дополнила волосами, собранными в хвост.

"Возвращение к этому моменту фотосессии на лестнице", – написала она.

Когда именно была сделана фотосессия, Лнгория не указала. Фотограф – Николя Джерардин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

"Самая красивая женщина на планете", – заявил подписчик andrescardenas812.

"Этот конский хвост!" – отметила edyganem.