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10 июня, 2022
 
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"Самая красивая женщина на планете", "Этот конский хвост!" Лонгория показала фото в платье с множеством вырезов

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Лонгория: Возвращение к моменту фотосессии на лестнице
Лонгория: Возвращение к моменту фотосессии на лестнице
Фото: evalongoria / Instagram

47-летняя американская актриса и режиссер Ева Лонгория 9 июня опубликовала в Instagram подборку снимков, для которых позировала на лестнице.

Актриса запечатлена в черном облегающем платье с множественными вырезами на груди и декольтированной спиной. Образ она дополнила волосами, собранными в хвост.

"Возвращение к этому моменту фотосессии на лестнице", – написала она. 

Когда именно была сделана фотосессия, Лнгория не указала. Фотограф – Николя Джерардин.

"Самая красивая женщина на планете", – заявил подписчик andrescardenas812.

"Этот конский хвост!" – отметила edyganem.

Контекст:

Ева Лонгория наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).

Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".

Теги: платье, фотосессия, Ева Лонгория, актриса, грудь, декольте
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