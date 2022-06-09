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09 июня, 2022
 
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"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды

Лопес показала фигуру в облегающей одежде
Лопес показала фигуру в облегающей одежде
Фото: jlo / Instagram

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес 9 июня в Instagram поделилась снимками, для которых позировала в нюдовом комбинизоне, облегающем фигуру.

Лопес выбрала тон одежды, совпадающий с ее кожей, имитируя голое тело. На двух снимках Лопес запечатлена также в пальто-кейпе.

"Доброе утро, Америка!" – написала она.

"Потрясающая с головы до пальцев ног", – отметила подписчица evgeniaapos.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. 

Теги: Дженнифер Лопес, фигура, актриса, певица, одежда
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