"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды

Лопес выбрала тон одежды, совпадающий с ее кожей, имитируя голое тело. На двух снимках Лопес запечатлена также в пальто-кейпе.

"Доброе утро, Америка!" – написала она.

"Потрясающая с головы до пальцев ног", – отметила подписчица evgeniaapos.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.