Бульвар Шоубиз
 
20 июня, 2022
 
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"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике

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Лолита: Теперь моя очередь зарабатывать на старых шлепках
Лолита: Теперь моя очередь зарабатывать на старых шлепках
Фото: Лолита Милявская / Facebook

Российская певица Лолита, замалчивающая войну РФ против Украины, на своей странице в Facebook 19 июня рассказала, как экономит на садовнике.

"Начиталась ночью про кроссовки, которые крипту зарабатывают. Браво! Теперь моя очередь зарабатывать на старых шлепках", – написала она.

В ролике певица заявила, что "заработала" $200 за подрезание кустов.

"Если бы я наняла кого-то на работу, пришлось бы заплатить приблизительно эту сумму по уходу за садом", – сказала она.

Певица предстала в кадре в цельном купальнике и шлепках.

https://www.facebook.com/LolitaMilyavskaya/videos/1073442040235223/

"Сарказм о жизни в Рашке. Затягивают пояса – это хорошо. Санкции действуют", – отметила подписчица Ирина Берещенко.

"Бесстыдница", – написала Валентина Полозун.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.

Певица упомянула криптовалютный проект STEPN австралийской компании Find Satoshi Lab, который предполагает заработок на ходьбе и беге. Пользователям предлагают скачать приложение и купить в нем кроссовки в виде NFT-токенов за криптовалюту Solana (SOL). Стоимость каждой виртуальной пары обуви составляет около 1,30 SOL, или $131 по курсу биржи Binance. Торговать NFT на внутреннем маркетплейсе можно при помощи SOL.

Лолита сейчас находится в Болгарии, где проводит отпуск. Там у нее свой дом.

Певица не осуждала российскую агрессию против Украины. Она сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы. Но в том же посте артистка высказала только сожаление, что цены на продукты в РФ слишком выросли.

Теги: Россия, санкции, Лолита Милявская, Болгария, война, война России против Украины, купальник, певица, Лолита
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