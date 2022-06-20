"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике

"Начиталась ночью про кроссовки, которые крипту зарабатывают. Браво! Теперь моя очередь зарабатывать на старых шлепках", – написала она.
В ролике певица заявила, что "заработала" $200 за подрезание кустов.
"Если бы я наняла кого-то на работу, пришлось бы заплатить приблизительно эту сумму по уходу за садом", – сказала она.
Певица предстала в кадре в цельном купальнике и шлепках.
"Сарказм о жизни в Рашке. Затягивают пояса – это хорошо. Санкции действуют", – отметила подписчица Ирина Берещенко.
"Бесстыдница", – написала Валентина Полозун.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.
Певица упомянула криптовалютный проект STEPN австралийской компании Find Satoshi Lab, который предполагает заработок на ходьбе и беге. Пользователям предлагают скачать приложение и купить в нем кроссовки в виде NFT-токенов за криптовалюту Solana (SOL). Стоимость каждой виртуальной пары обуви составляет около 1,30 SOL, или $131 по курсу биржи Binance. Торговать NFT на внутреннем маркетплейсе можно при помощи SOL.
Лолита сейчас находится в Болгарии, где проводит отпуск. Там у нее свой дом.
Певица не осуждала российскую агрессию против Украины. Она сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы. Но в том же посте артистка высказала только сожаление, что цены на продукты в РФ слишком выросли.