"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике

Лолита: Теперь моя очередь зарабатывать на старых шлепках Фото: Лолита Милявская / Facebook

"Начиталась ночью про кроссовки, которые крипту зарабатывают. Браво! Теперь моя очередь зарабатывать на старых шлепках", – написала она.

В ролике певица заявила, что "заработала" $200 за подрезание кустов.

"Если бы я наняла кого-то на работу, пришлось бы заплатить приблизительно эту сумму по уходу за садом", – сказала она.

Певица предстала в кадре в цельном купальнике и шлепках.

"Сарказм о жизни в Рашке. Затягивают пояса – это хорошо. Санкции действуют", – отметила подписчица Ирина Берещенко.

"Бесстыдница", – написала Валентина Полозун.

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