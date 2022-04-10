52-летняя Лопес объявила о помолвке с Аффлеком

Это вторая помолвка Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. В первый раз пара обручилась в 2002-м году Фото: EPA

"Итак, у меня есть действительно захватывающая и особенная история, которой я хочу поделиться", – сообщила Лопес в публикации, к которой добавила эмодзи в виде кольца с бриллиантом.

В подписи к посту певица разместила ссылку на блог, где было опубликовано 13-секундное видео, в котором она демонстрирует кольцо с зеленым бриллиантом на безымянном пальце.

9 апреля ролик был размещен на фан-странице Лопес и Аффлека в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bennifer * (@lovebennifer)