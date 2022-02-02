"Мы получили второй шанс". 52-летняя Лопес впервые рассказала о возобновленных отношениях с Аффлеком

"В первый раз мы немного испугались, были наивными и растоптали наши отношения. А сейчас мы стали старше, умнее, опытнее, у нас есть дети, и это такое прекрасное время для нас. Редчайшая драгоценность, когда вы находите того, кого вы действительно любите, и у вас появляется второй шанс. Мы не воспринимаем это как должное", – цитирует издание 52-летнюю Лопес.

Также певица добавила, что сегодня она счастлива и сделает все, чтобы защитить и сохранить отношения с актером.