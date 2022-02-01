"Милашка в розовом", "Мода меняется, а стиль остается". Лопес сменила три образа во время съемки для американского издания. Фото

Во время фотосессии артистка примерила три образа.

На первых двух фото она изображена в розовом наряде, состоящем из объемного пальто, топа и юбки с разрезом. На следующих снимках Лопес позирует в черном костюме, оголяющем живот, бедра и декольте.

На последнем фото знаменитость демонстрирует белый наряд, сидя на диване.

"Мода меняется, а стиль остается", – отреагировали поклонники знаменитости.

"Милашка в розовом", – восхитились подписчики.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.