"Я так горжусь им". 52-летняя Лопес призналась, что хочет состариться вместе с Аффлеком

"Я просто хочу, чтобы мое будущее было полно любви и счастья, с моими детьми и моим партнером. Хочу путешествовать и вместе состариться. И чувствую себя хорошо, размышляя об этом сейчас", – цитирует издание певицу.
Также Лопес добавила, что все это время наблюдала за актером и увидела, что он проделал тяжелую эмоциональную работу над собой.
"Я так горжусь им, я так горжусь мужчиной, которым он стал. Честность по отношению друг к другу и любовь – основа всего. Бен также как и я, прошел через путь по изучению себя и понял, что счастливые и здоровые отношения могут быть только у человека, который находится в гармонии с собой", – призналась Лопес в интервью.
Аффлек и Лопес объявили о помолвке в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.
В мае 2021 года Аффлек и Лопес были замечены на горнолыжном курорте, расположенном в штате Монтана, а спустя несколько недель их видели вместе в доме актрисы в Майами.
Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя на своей странице в Instagram.
С 2004 по 2014-й год Лопес была замужем за американским певцом Марком Энтони. 7 ноября 2007 года у них родились близнецы – сын Максимиллиан и дочь Эмма.
С 2005 по 2018-й год Аффлек был женат на американской актрисе Дженнифер Гарнер. В браке у пары родилось трое детей: дочери Вайолет (2005), Серафина (2009) и сын Сэмюэль (2012).