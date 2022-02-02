"Я так горжусь им". 52-летняя Лопес призналась, что хочет состариться вместе с Аффлеком

Лопес: Я просто хочу, чтобы мое будущее было полно любви и счастья Фото: jlo / Instagram

"Я просто хочу, чтобы мое будущее было полно любви и счастья, с моими детьми и моим партнером. Хочу путешествовать и вместе состариться. И чувствую себя хорошо, размышляя об этом сейчас", – цитирует издание певицу.

Также Лопес добавила, что все это время наблюдала за актером и увидела, что он проделал тяжелую эмоциональную работу над собой.

"Я так горжусь им, я так горжусь мужчиной, которым он стал. Честность по отношению друг к другу и любовь – основа всего. Бен также как и я, прошел через путь по изучению себя и понял, что счастливые и здоровые отношения могут быть только у человека, который находится в гармонии с собой", – призналась Лопес в интервью.