Бульвар Шоубиз
 
24 июня, 2022
 
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Дорофеева показала, как ее целует Кацурин и подтвердила любовную связь с ним

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Дорофеева: Вместе
Дорофеева: Вместе
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 21 июня опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в объятиях своей новой пассии – бизнесмена и ресторатора Михаила Кацурина.

"Вместе", – написала она.

На снимке Кацурин целует Дорофееву в висок. Певица закрыла возможность комментировать пост.

Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes . Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет. 

3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше. Оформлять развод пара пока не намерена.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Ранее он состоял в отношениях с партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. 

Теги: Надя Дорофеева, певица, фото, ресторатор, Dantes, поцелуй, объятия, Dorofeeva, Михаил Кацурин
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