Бульвар Шоубиз
 
24 июня, 2022
 
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Кардашян надела облегающую одежду, сливающуюся с тоном ее кожи. Видео

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Кардашян показала косметику собственного бренда
Кардашян показала косметику собственного бренда
Фото: kimkardashian / Instagram

41-летняя американская модель Ким Кардашян 20 июня в Instagram показала косметический набор, выпущенный ее именным брендом SKKN.

В ролике модель предстала в топе и лосинах, цвет которых совпадает с ее тоном кожи и создает имитацию отсутствия одежды.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Модель выпустила семь именных ароматов. Также у нее, помимо бренда косметики, есть именная линия нижнего белья SKIMS.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Теги: Ким Кардашян, модель, реалити-шоу, ролик, одежда, косметика
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