"Самая горячая женщина на свете, я клянусь". Кардашян в микробикини позировала для рекламы своего бренда

В кадре 41-летняя Кардашян держит в руках черное сердце с логотипом SKIMS.

Фото модели собрало больше 1 млн лайков в соцсети.

"Самая горячая женщина на свете, я клянусь", – написал под публикацией пользователь kimksrightcheek.

Контекст:

SKIMS – собственный бренд Ким Кардашьян, выпускающий домашнюю одежду, нижнее белье и корректирующее белье.

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Модель уже выпустила семь именных ароматов.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.