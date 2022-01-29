"Писю видно", "Боже, это мечта". Кардашян показала голую грудь и промежность вблизи

"До сих пор спамлю фотками с отпуска", – подписала 41-летняя Кардашян публикацию, которая собрала больше 4 млн лайков.

"Боже, это мечта", – написала sophjaycarr.

"Выглядишь как глазированный пончик", – отметил пользователь alyvia_dobs.

"Писю видно", – прокомментировал sobolev_tut.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Модель уже выпустила семь именных ароматов.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.