Бульвар Шоубиз
 
29 января, 2022
 
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"Писю видно", "Боже, это мечта". Кардашян показала голую грудь и промежность вблизи

Фото Ким Кардашян собрали больше 4 млн лайков
Фото Ким Кардашян собрали больше 4 млн лайков
Фото: kimkardashian / Instagram

Американская модель Ким Кардашян 28 января в Instagram опубликовала подборку своих пляжных снимков, на которых запечатлена в ярко-розовом микробикини. На третьем кадре она на камеру демонстрирует грудь и промежность с близкого расстояния.

"До сих пор спамлю фотками с отпуска", – подписала 41-летняя Кардашян публикацию, которая собрала больше 4 млн лайков.

"Боже, это мечта", – написала sophjaycarr.

"Выглядишь как глазированный пончик", – отметил пользователь alyvia_dobs.

"Писю видно", – прокомментировал sobolev_tut.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Модель уже выпустила семь именных ароматов.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Теги: купальник, Ким Кардашян, отдых, модель, реалити-шоу, грудь, бикини, промежность
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