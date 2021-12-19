В сеть попали фото Ким Кардашян и Пита Дэвидсона во время их свидания в кинотеатре

О романе Ким Кардашян и Пита Дэвидсона стало известно в ноябре 2021 года Фото: скриншот Saturday Night Live/ YouTube

В публикации отмечается, что пару заметили в вестибюле кинотеатра Atrium Stadium в районе Нью-Йорка Стейтен-Айленд. 41-летняя модель была запечатлена в черной куртке и защитной маске на лице, а 28-летний комик в куртке с ярким принтом и рюкзаком через плечо.

19 декабря фото и видео с Кардашян и Дэвидсоном были опубликованы в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kardashians Moments (@rendezvouswithk)