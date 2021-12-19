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19 декабря, 2021
 
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В сеть попали фото Ким Кардашян и Пита Дэвидсона во время их свидания в кинотеатре

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О романе Ким Кардашян и Пита Дэвидсона стало известно в ноябре 2021 года
О романе Ким Кардашян и Пита Дэвидсона стало известно в ноябре 2021 года
Фото: скриншот Saturday Night Live/ YouTube

Американская модель Ким Кардашян, которая находится в бракоразводном процессе с американским рэпером Канье Уэстом, попала в объектив камер папарацци во время свидания с американским актером и комиком Питом Дэвидсоном в кинотеатре. Об этом 18 декабря сообщил британский таблоид The Sun.

В публикации отмечается, что пару заметили в вестибюле кинотеатра Atrium Stadium в районе Нью-Йорка Стейтен-Айленд. 41-летняя модель была запечатлена в черной куртке и защитной маске на лице, а 28-летний комик в куртке с ярким принтом и рюкзаком через плечо.

19 декабря фото и видео с Кардашян и Дэвидсоном были опубликованы в Instagram.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Модель уже выпустила семь именных ароматов.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Кардашян и Дэвидсон сблизились после шоу Saturday Night Live, где они участвовали в совместном скетче. О романе пары стало известно в ноябре 2021 года.

Теги: Канье Уэст, Ким Кардашян, модель, рэпер, развод, реалити-шоу, Пит Дэвидсон, комик, свидание
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