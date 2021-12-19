В сеть попали фото Ким Кардашян и Пита Дэвидсона во время их свидания в кинотеатре

В публикации отмечается, что пару заметили в вестибюле кинотеатра Atrium Stadium в районе Нью-Йорка Стейтен-Айленд. 41-летняя модель была запечатлена в черной куртке и защитной маске на лице, а 28-летний комик в куртке с ярким принтом и рюкзаком через плечо.
19 декабря фото и видео с Кардашян и Дэвидсоном были опубликованы в Instagram.
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Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".
Модель уже выпустила семь именных ароматов.
Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.
Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.
Кардашян и Дэвидсон сблизились после шоу Saturday Night Live, где они участвовали в совместном скетче. О романе пары стало известно в ноябре 2021 года.