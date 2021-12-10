"Мне нужно, чтобы ты вернулась ко мне". Канье Уэст обратился к Кардашян во время концерта

В публикации отмечается, что 44-летний репэр исполнил на сцене несколько хитов, в том числе композицию Runway, к которой добавил новый куплет со словами "мне нужно, чтобы ты вернулась ко мне, Кимберли".

Контекст: Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери. В начале января 2021 года стало известно, что Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах, и больше не носит обручальное кольцо.