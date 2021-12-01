Канье Уэст почтил память Вирджила Абло в компании Ким Кардашян и дочери Норт

Абло, который умер от рака 28 ноября, работал креативным директором дизайнерского агентства Уэста Donda, был автором обложек альбомов рэпера My Beautiful Dark Twisted Fantasy и Yeezus. На помолвке Уэста и Кардашян в Сан-Франциско дизайнер выступил диджеем, а на свадьбе пары он был шафером Уэста.
В публикации отмечается, что на показе рэпер с женой и восьмилетней дочерью Норт сидели в первом ряду. Шоу проходило на стадионе Miami Marine Stadium в Майами.
1 декабря фото с Уэстом, Кардашян и их дочерью на показе Louis Vuitton опубликовал на своей странице в Instagram фешн-фотограф Жульен Да Коста.
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Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.
В начале января 2021 года стало известно, что Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах, и больше не носит обручальное кольцо.