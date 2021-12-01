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01 декабря, 2021
 
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Канье Уэст почтил память Вирджила Абло в компании Ким Кардашян и дочери Норт

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Канье Уэст и Ким Кардашян с дочерью Норт на показе умершего от рака дизайнера Вирджила Абло
Канье Уэст и Ким Кардашян с дочерью Норт на показе умершего от рака дизайнера Вирджила Абло
Фото: pagesix / Instagram

Американский рэпер Канье Уэст и американская модель Ким Кардашян, которые на данный момент находятся в процессе развода, воссоединились, чтобы вместе посетить показ последней коллекции мужской одежды Louis Vuitton, созданной дизайнером и давним другом пары Вирджилом Абло. Об этом 30 ноября сообщил американский таблоид Page Six.

Абло, который умер от рака 28 ноября, работал креативным директором дизайнерского агентства Уэста Donda, был автором обложек альбомов рэпера My Beautiful Dark Twisted Fantasy и Yeezus. На помолвке Уэста и Кардашян в Сан-Франциско дизайнер выступил диджеем, а на свадьбе пары он был шафером Уэста.

В публикации отмечается, что на показе рэпер с женой и восьмилетней дочерью Норт сидели в первом ряду. Шоу проходило на стадионе Miami Marine Stadium в Майами.

1 декабря фото с Уэстом, Кардашян и их дочерью на показе Louis Vuitton опубликовал на своей странице в Instagram фешн-фотограф Жульен Да Коста.

Контекст:

Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

В начале января 2021 года стало известно, что Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах, и больше не носит обручальное кольцо.

Теги: Канье Уэст, Ким Кардашян, Louis Vuitton, показ, память
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