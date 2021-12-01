Канье Уэст почтил память Вирджила Абло в компании Ким Кардашян и дочери Норт

Канье Уэст и Ким Кардашян с дочерью Норт на показе умершего от рака дизайнера Вирджила Абло Фото: pagesix / Instagram

Абло, который умер от рака 28 ноября, работал креативным директором дизайнерского агентства Уэста Donda, был автором обложек альбомов рэпера My Beautiful Dark Twisted Fantasy и Yeezus. На помолвке Уэста и Кардашян в Сан-Франциско дизайнер выступил диджеем, а на свадьбе пары он был шафером Уэста.

В публикации отмечается, что на показе рэпер с женой и восьмилетней дочерью Норт сидели в первом ряду. Шоу проходило на стадионе Miami Marine Stadium в Майами.

1 декабря фото с Уэстом, Кардашян и их дочерью на показе Louis Vuitton опубликовал на своей странице в Instagram фешн-фотограф Жульен Да Коста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julien Da Costa (@juliendc)