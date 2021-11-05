  "Хочу, чтобы мы были вместе". Уэст заявил, что они с Кардашян еще не развелись

Артист подчеркнул, что не видел документов о разводе, инициатором которого стала его жена в начале этого года.
"Мы даже не развелись. Хочу, чтобы мы били вместе", – заявил он. Певец признался, что четверо их детей также хотят, чтобы родители не расставались.
Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.
В начале января 2021 года стало известно, что Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах, и больше не носит обручальное кольцо.
Летом СМИ писали, что Уэст состоял в отношениях с российской моделью Ириной Шейк. В октябре рэпер официально сменил имя.