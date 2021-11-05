  "Хочу, чтобы мы были вместе". Уэст заявил, что они с Кардашян еще не развелись

Уэст и Кардашян поженились в 2014 году Фото: ЕРА

Артист подчеркнул, что не видел документов о разводе, инициатором которого стала его жена в начале этого года.

"Мы даже не развелись. Хочу, чтобы мы били вместе", – заявил он. Певец признался, что четверо их детей также хотят, чтобы родители не расставались.

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Видео: REVOLT / YouTube