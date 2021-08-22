"Это не было чем-то серьезным". Канье Уэст и супермодель Ирина Шейк расстались – СМИ

Источник, говоря об этих отношениях, заявил, что "это никогда не было чем-то серьезным".
"Канье был занят работой и проводил время со своими детьми. Это его основная цель. У него нет времени на свидания. Однако он находит Ирину потрясающей", – отметил еще один источник из окружения знаменитостей.
Он подчеркнул, что Шейк и Уэст сохранили дружелюбные отношения.
Ирина Шейк (настоящая фамилия – Шайхлисламова) родилась в 1986 году в Еманжелинске Челябинской области. У отца модели башкирские корни, он был шахтером, рано умер от болезни легких. Мать Ирины – русская. Она работала преподавателем музыки.
Шейк была лицом брендов Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Beach Bunny, Lacoste, La Perla, Givenchy & Givenchy Jeans, Replay, Blumarine, Versace.
Американские СМИ в июне этого года писали, что модель состоит в отношениях с американским рэпером Канье Уэстом. Шейк воспитывает дочь Лею де Сьен (2017). Ее отец – актер Брэдли Купер.
Уэст прожил в браке с актрисой и звездой реалити-шоу Ким Кардашян почти семь лет. У них четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019).