"Это не было чем-то серьезным". Канье Уэст и супермодель Ирина Шейк расстались – СМИ

Шейк родилась в 1986 году в Еманжелинске Челябинской области Фото: irinashayk / Instagram

Источник, говоря об этих отношениях, заявил, что "это никогда не было чем-то серьезным".

"Канье был занят работой и проводил время со своими детьми. Это его основная цель. У него нет времени на свидания. Однако он находит Ирину потрясающей", – отметил еще один источник из окружения знаменитостей.

Он подчеркнул, что Шейк и Уэст сохранили дружелюбные отношения.