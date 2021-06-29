"Какая секси". Шейк засветила на пляже "идеальное тело" и голую грудь

Фотосессия проходила на пустынном пляже. На заглавном фото модель позирует спиной к объективу, опираясь на ствол усохшего дерева, а на втором снимке запечатлена в профиль, демонстрируя в кадре частично прикрытую рукой голую грудь.

"Идеальное тело", – прокомментировали снимки фолловеры.

"Какая секси", – написали в комментариях подписчики модели.

Контекст:

Ирина Шейк (настоящая фамилия – Шайхлисламова) родилась в 1986 году в Еманжелинске Челябинской области. У отца модели башкирские корни, он был шахтером, рано умер от болезни легких. Мать Ирины – русская. Она работала преподавателем музыки.

Шейк была лицом брендов Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Beach Bunny, Lacoste, La Perla, Givenchy & Givenchy Jeans, Replay, Blumarine, Versace.

Американские СМИ писали, что модель сейчас состоит в отношениях с американским рэпером Канье Уэстом. Шейк воспитывает дочь Лею де Сьен (2017). Ее отец – актер Брэдли Купер.