Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2021
 
Новости

Уэст готовился к разводу с Кардашян с минувшей осени – СМИ

Супруг американской модели Ким Кардашян, американский рэпер и продюсер Канье Уэст намерен после окончания бракоразводного процесса заняться проповеднической деятельностью в столице Великобритании, сообщает Mirror.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кардашян и Уэст воспитывают четверых детей
Кардашян и Уэст воспитывают четверых детей
Фото: ЕРА

Американский рэпер и продюсер Канье Уэст после развода с супругой, американской моделью Ким Кардашян намерен будет перебраться из США в Великобританию. Об этом 9 января написал таблоид Mirror, ссылаясь на информацию, полученную из собственных источников в окружении пары.

Сообщается, что осенью 2020 года музыкант во время визита в Лондон присмотрел несколько домов, в одном из которых планирует поселиться после окончания бракоразводного процесса. По словам окружения Уэста, он рассматривает столицу Великобритании как возможность расширить свою проповедническую деятельность.

Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

В начале января 2021 года стало известно, что Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах, и больше не носит обручальное кольцо. Сообщалось, что Новый год пара встретила порознь – таблоид People, ссылаясь на собственные источники, написал, что Кардашян приняла решение развестись с мужем.

Вскоре стало известно, что в конце 2020 года супруги обменялись дорогими подарками.

Это не первая попытка Кардашян расторгнуть брак. Новость о ее желании развестись с Уэстом появилась осенью 2020 года. Тогда сообщалось, что модель подаст документы на развод после того, как в 2021 году выйдет в эфир последний эпизод телевизионного реалити-шоу с ее участием "Семейство Кардашян".

Теги: США, Великобритания, Лондон, скандал, Канье Уэст, Ким Кардашян, семья, развод
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Предки из Бессарабии, пионерлагерь, плавание с русскими моряками и "F...ck the EU". Что известно о Виктории Нуланд, которая, вероятно, вернется в Госдеп США
  Предки из Бессарабии, пионерлагерь, плавание с русскими моряками и "F...ck the EU". Что известно о Виктории Нуланд, которая, вероятно, вернется в Госдеп США
Наталия ДВАЛИ
Нардеп Дмитриева: Мне кажется, пришло время, когда в семьях стоит обсуждать вопросы донорства
Нардеп Дмитриева: Мне кажется, пришло время, когда в семьях стоит обсуждать вопросы донорства
Елена ПОСКАННАЯ
Фельштинский: У ледокола Трампа нет ни тормозов, ни заднего хода
Фельштинский: У ледокола Трампа нет ни тормозов, ни заднего хода
Юрий ФЕЛЬШТИНСКИЙ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Уэст готовился к разводу с Кардашян с минувшей осени – СМИ
Уэст готовился к разводу с Кардашян с минувшей осени – СМИ
Беременная жена Павлика прокомментировала их 29-летнюю разницу в возрасте
Беременная жена Павлика прокомментировала их 29-летнюю разницу в возрасте
Крапивина заявила, что мечтает о втором ребенке, и рассказала, с кем готова пойти на свидание
Крапивина заявила, что мечтает о втором ребенке, и рассказала, с кем готова пойти на свидание
Куриное качатори. Рецепт от судьи "МастерШефа" Хименеса-Браво
Куриное качатори. Рецепт от судьи "МастерШефа" Хименеса-Браво
"Уже прошли немало". Ткаченко поздравил жену с годовщиной венчания
"Уже прошли немало". Ткаченко поздравил жену с годовщиной венчания
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
Бабкин показал, как расслабляется с револьвером в руках
Бабкин показал, как расслабляется с револьвером в руках
Умерла 96-летняя мать миллиардера Брэнсона. Накануне она переболела СОVID-19
Умерла 96-летняя мать миллиардера Брэнсона. Накануне она переболела СОVID-19
"Почти два часа стояли в пробке, куча аварий". Жена украинского ведущего рассказала, как они возвращались из Львова в Киев
"Почти два часа стояли в пробке, куча аварий". Жена украинского ведущего рассказала, как они возвращались из Львова в Киев
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Хватило мозгов вернуться". Тодоренко на Бали едва не погибла под высокой волной
"Хватило мозгов вернуться". Тодоренко на Бали едва не погибла под высокой волной
Жена Остапчука рассказала, в каких отношениях состоит с его бывшей супругой
Жена Остапчука рассказала, в каких отношениях состоит с его бывшей супругой
"Не узнала папу". Бывшая жена Пескова показала, как он в образе Деда Мороза довел их дочь до слез. Фото
"Не узнала папу". Бывшая жена Пескова показала, как он в образе Деда Мороза довел их дочь до слез. Фото
"Люблю его ласковые прикосновения". Брежнева поделилась постельным снимком
"Люблю его ласковые прикосновения". Брежнева поделилась постельным снимком
Британский комментатор "Евровидения 2021" сообщил подробности проведения конкурса
Британский комментатор "Евровидения 2021" сообщил подробности проведения конкурса
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS