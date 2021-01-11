Уэст готовился к разводу с Кардашян с минувшей осени – СМИ

Супруг американской модели Ким Кардашян, американский рэпер и продюсер Канье Уэст намерен после окончания бракоразводного процесса заняться проповеднической деятельностью в столице Великобритании, сообщает Mirror.

Американский рэпер и продюсер Канье Уэст после развода с супругой, американской моделью Ким Кардашян намерен будет перебраться из США в Великобританию. Об этом 9 января написал таблоид Mirror, ссылаясь на информацию, полученную из собственных источников в окружении пары.

Сообщается, что осенью 2020 года музыкант во время визита в Лондон присмотрел несколько домов, в одном из которых планирует поселиться после окончания бракоразводного процесса. По словам окружения Уэста, он рассматривает столицу Великобритании как возможность расширить свою проповедническую деятельность.

Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

В начале января 2021 года стало известно, что Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах, и больше не носит обручальное кольцо. Сообщалось, что Новый год пара встретила порознь – таблоид People, ссылаясь на собственные источники, написал, что Кардашян приняла решение развестись с мужем.

Вскоре стало известно, что в конце 2020 года супруги обменялись дорогими подарками.

Это не первая попытка Кардашян расторгнуть брак. Новость о ее желании развестись с Уэстом появилась осенью 2020 года. Тогда сообщалось, что модель подаст документы на развод после того, как в 2021 году выйдет в эфир последний эпизод телевизионного реалити-шоу с ее участием "Семейство Кардашян".