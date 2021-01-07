Бульвар Шоубиз
 
07 января, 2021
 
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Он ей – пять машин, она ему – картины. Кардашян и Уэст накануне решения о разводе обменялись дорогими подарками – СМИ

Американская модель Ким Кардашян потратила на рождественские подарки для мужа – американского рэпера Канье Уэста – порядка $1 млн, пишет TMZ. По подсчетам таблоида, стоимость его подарка для жены обошлась примерно в такую же сумму. Супруги обменялись презентами до того, как стало известно, что Кардашян наняла адвоката по бракоразводным процессам.

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Кардашян и Уэст поженились в 2014 году
Кардашян и Уэст поженились в 2014 году
Фото: kimkardashian / Instagram

Американская модель и светская львица Ким Кардашян на Рождество получила в подарок от супруга пять автомобилей Maybach. Об этом 6 января написал таблоид TMZ, ссылаясь на информацию, полученную из собственных источников в окружении пары.

https://www.facebook.com/TMZ/videos/975806759489717/


Сообщается, что общая стоимость подарка составила $1 млн. В ответ Кардашян одарила супруга картинами, написанными американским художником Джеймсом Тареллом. Отмечается, что Уэст является большим поклонником его творчества.

По информации таблоида, стоимость подарка Кардашян сопоставима со стоимостью автомобилей, которые ей презентовал муж.

В комментарии изданию источник сообщил, что Рождество 25 декабря супруги провели вместе.

https://www.facebook.com/TMZ/posts/10165390908880713

Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

В начале января 2021 года стало известно, что Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах, и больше не носит обручальное кольцо. Сообщалось, что Новый год пара встретила порознь – таблоид People, ссылаясь на собственные источники, написал, что Кардашян приняла решение развестись с мужем.

Это не первая попытка Кардашян расторгнуть брак. Новость о ее желании развестись с Уэстом появилась осенью 2020 года. Тогда сообщалось, что модель подаст документы на развод после того, как в 2021 году выйдет в эфир последний эпизод телевизионного реалити-шоу с ее участием "Семейство Кардашян".

Теги: автомобили, Канье Уэст, Ким Кардашян, семья, развод, подарки
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