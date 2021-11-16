  "Я – молодой Путин". Уэст сравнил себя с президентом РФ

Уэст: Я осознал, что я как Владимир, когда понял, что культура – это нефть Фото: ЕРА

"Я – молодой Путин. Я осознал, что я как Владимир, когда понял, что культура – это нефть. Культура – это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие 2 тыс. лет", – высказался артист.

В подтверждение своих слов рэпер рассказал о том, что после сотрудничества с ним стоимость двух популярных брендов одежды значительно возросла.

Ведущие шоу отреагировали на заявление рэпера со смехом, уточнив, действительно ли он имеет в виду президента РФ Путина.

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Видео: REVOLT / YouTube