"Горячейшая женщина". Кардашян представила публике оттиск своей груди

Кардашян сделала это в рамках промокампании своих новых ароматов. Коллекция будет называться "Опалы".

"Опалы не только являются одними из самых уникальных и разнообразных драгоценных камней, но, как известно, они усиливают любовь, страсть, верность и уверенность. И я действительно хотела вызвать эти эмоции с помощью всех трех ароматов", – заявила она.

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"Почему ты держишь свои сиськи?" – спросил подписчик straight_no_chaser80.

"Горячейшая женщина", – отметил hot.relations.doctor