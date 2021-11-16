"Бабе за 40 – понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски

"Такие фоточки особенно приятно выставлять, когда сидишь у батареи в пледе и думаешь о Жигане и АУЕ", – написала она.
Жиган – это российский рэпер, а АУЕ ("арестантский уклад един") – название и девиз криминальной субкультуры и российского неформального объединения банд, состоящих из несовершеннолетних.
Собчак запечатлена в раздельном купальнике. Под тканью бюстгальтера на снимке выделяются соски.
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"Ну все, бабе за 40... Понеслись голые фото", – прокомментировала подписчица lidnewskaya5.
Она же отметила, что Собчак позволяла себе такое высказывание, комментируя снимки в купальниках других женщин.
"Ну, уж больно коровенка-то худа. Фото, как у [российской балерины Анастасии] Волочковой. Плечи шире попы. Ничего личного. На вкус и цвет товарища-то нет", – отметила svetlana.platonov.
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.
Телеведущая замужем за режиссером Константином Богомоловым. Они оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары пока нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010). У Собчак есть сын Платон от российского актера Максима Виторгана. Мальчик родился в 2016 году.
Волочкова, с которой сравнили Собчак, регулярно публикует откровенные снимки.