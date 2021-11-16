"Бабе за 40 – понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски

"Такие фоточки особенно приятно выставлять, когда сидишь у батареи в пледе и думаешь о Жигане и АУЕ", – написала она.

Жиган – это российский рэпер, а АУЕ ("арестантский уклад един") – название и девиз криминальной субкультуры и российского неформального объединения банд, состоящих из несовершеннолетних.

Собчак запечатлена в раздельном купальнике. Под тканью бюстгальтера на снимке выделяются соски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"Ну все, бабе за 40... Понеслись голые фото", – прокомментировала подписчица lidnewskaya5.

Она же отметила, что Собчак позволяла себе такое высказывание, комментируя снимки в купальниках других женщин.

"Ну, уж больно коровенка-то худа. Фото, как у [российской балерины Анастасии] Волочковой. Плечи шире попы. Ничего личного. На вкус и цвет товарища-то нет", – отметила svetlana.platonov.