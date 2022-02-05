"Мою дочь против моей воли размещают в TikTok". Канье Уэст попросил у подписчиков совет

К публикации он прикрепил скриншот, который сделал с видео его восьмилетней дочери Норт, размещенного в соцсети TikTok.

"Поскольку это мой первый развод, мне нужно знать, как поступать, когда мою дочь против моей воли размещают в TikTok", – подписал рэпер публикацию, имея в виду, что аккаунт в TikTok его дочь ведет совместно с матерью – американской моделью Ким Кардашян, с которой он находится в бракоразводном процессе.

За несколько часов публикация Уэста в соцсети собрала больше 1 млн лайков.

"Заблокируй ее маму", – написал yassine_azdd.

"Канье, этот пост вреднее для нее, чем нахождение в TikTok. Не используй бедную девочку в качестве как пешки", – прокомментировала lisamntn.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ye (@kanyewest)