  Уэст ночью избил фаната, повалив его на землю ударом в голову. Видео

В ролике показано, как Уэст кричит на женщину, которая пытается его успокоить и говорит, что она – его семья. Уэст в ответ кричит на нее, размахивая руками. Редакция отмечает, что на видео запечатлена двоюродная сестра артиста. Также в ролике показан лежащий на тротуаре мужчина.
Ссылаясь на слова очевидцев, авторы публикации отмечают, что Уэст ударил его по голове и шее после того, как тот попросил автограф, несмотря на просьбу артиста не подходить к нему. Уэст заявил, что поклонники не знают, через что он сейчас проходит. В ответ ему возразили, что "у всех есть семейные трудности".
Авторы публикации уточняют, что именно после этих слов Уэст ударил поклонника. От удара человек упал на землю и ушиб голову.
Отмечается, что драка произошла ночью возле студии звукозаписи. По словам очевидцев, когда певец выходил из офиса, он кричал на сопровождавших его женщин.
Полиция расследует обстоятельства случившегося, говорится в публикации.
Уэст известен своими скандальными и эпатажными поступками и высказываниями. В частности, осенью 2021 года в интервью он сравнил себя с президентом РФ Владимиром Путиным в молодости, а за год до этого помочился на свою статуэтку "Грэмми".
Осенью 2021 года артист официально сменил свое имя в документах.
В феврале 2021 года Уэст развелся женой, американской моделью Ким Кардашян. В браке у них родилось четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.