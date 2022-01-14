  Уэст ночью избил фаната, повалив его на землю ударом в голову. Видео

СМИ пишут, что Уэст просил фанатов не подходить к нему Фото: ЕРА

В ролике показано, как Уэст кричит на женщину, которая пытается его успокоить и говорит, что она – его семья. Уэст в ответ кричит на нее, размахивая руками. Редакция отмечает, что на видео запечатлена двоюродная сестра артиста. Также в ролике показан лежащий на тротуаре мужчина.

Ссылаясь на слова очевидцев, авторы публикации отмечают, что Уэст ударил его по голове и шее после того, как тот попросил автограф, несмотря на просьбу артиста не подходить к нему. Уэст заявил, что поклонники не знают, через что он сейчас проходит. В ответ ему возразили, что "у всех есть семейные трудности".

Авторы публикации уточняют, что именно после этих слов Уэст ударил поклонника. От удара человек упал на землю и ушиб голову.

Отмечается, что драка произошла ночью возле студии звукозаписи. По словам очевидцев, когда певец выходил из офиса, он кричал на сопровождавших его женщин.

Полиция расследует обстоятельства случившегося, говорится в публикации.

ВИДЕО

Видео: TMZ / YouTube