Бульвар Шоубиз
 
14 января, 2022
 
Новости

Уэст ночью избил фаната, повалив его на землю ударом в голову. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
СМИ пишут, что Уэст просил фанатов не подходить к нему
СМИ пишут, что Уэст просил фанатов не подходить к нему
Фото: ЕРА

44-летний американский рэпер Канье Уэст избил на улице своего фаната после того, как тот попросил у знаменитости автограф. Об этом 13 января сообщил американский таблоид TMZ, опубликовав видео c участием артиста.

В ролике показано, как Уэст кричит на женщину, которая пытается его успокоить и говорит, что она – его семья. Уэст в ответ кричит на нее, размахивая руками. Редакция отмечает, что на видео запечатлена двоюродная сестра артиста. Также в ролике показан лежащий на тротуаре мужчина.

Ссылаясь на слова очевидцев, авторы публикации отмечают, что Уэст ударил его по голове и шее после того, как тот попросил автограф, несмотря на просьбу артиста не подходить к нему. Уэст заявил, что поклонники не знают, через что он сейчас проходит. В ответ ему возразили, что "у всех есть семейные трудности". 

Авторы публикации уточняют, что именно после этих слов Уэст ударил поклонника. От удара человек упал на землю и ушиб голову.

Отмечается, что драка произошла ночью возле студии звукозаписи. По словам очевидцев, когда певец выходил из офиса, он кричал на сопровождавших его женщин. 

Полиция расследует обстоятельства случившегося, говорится в публикации.

ВИДЕО
Видео: TMZ / YouTube
Контекст:

Уэст известен своими скандальными и эпатажными поступками и высказываниями. В частности, осенью 2021 года в интервью он сравнил себя с президентом РФ Владимиром Путиным в молодости, а за год до этого помочился на свою статуэтку "Грэмми".

Осенью 2021 года артист официально сменил свое имя в документах.

В феврале 2021 года Уэст развелся женой, американской моделью Ким Кардашян. В браке у них родилось четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери. 

Теги: драка, скандал, Канье Уэст, Ким Кардашян, певец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Эти food stamps взбудоражили головы". Главное о продуктовых талонах, которые могут ввести в Украине
"Эти food stamps взбудоражили головы". Главное о продуктовых талонах, которые могут ввести в Украине
Алина ГРЕЧАНАЯ
Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась
Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась
Елена ПОСКАННАЯ
Вершбоу: Путин еще не решился на войну против Украины
Вершбоу: Путин еще не решился на войну против Украины
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль показала соски крупным планом
Тина Кароль показала соски крупным планом
"Сиси прикрой", "Какая сексуальная". Могилевская снялась в надетом на голое тело распахнутом пиджаке
"Сиси прикрой", "Какая сексуальная". Могилевская снялась в надетом на голое тело распахнутом пиджаке
  Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк: Я весил настолько много, что меня буллили. Называли: "Толстый, жирный", могли дать пендель
  Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк: Я весил настолько много, что меня буллили. Называли: "Толстый, жирный", могли дать пендель
Черничные оладьи. Рецепт от судьи шоу "МастерШеф"
Черничные оладьи. Рецепт от судьи шоу "МастерШеф"
  Уэст ночью избил фаната, повалив его на землю ударом в голову. Видео
  Уэст ночью избил фаната, повалив его на землю ударом в голову. Видео
Мейхер показала пышную голую грудь вблизи
Мейхер показала пышную голую грудь вблизи
"Что это будет за песня и куда, скоро узнаете". Полякова показала, как в Испании записывает англоязычную песню со шведским продюсером и "гакает"
"Что это будет за песня и куда, скоро узнаете". Полякова показала, как в Испании записывает англоязычную песню со шведским продюсером и "гакает"
48-летняя Клум засветила голое тело
48-летняя Клум засветила голое тело
Продюсеры российского фильма ответили фотографу из Норвегии на обвинения в плагиате
Продюсеры российского фильма ответили фотографу из Норвегии на обвинения в плагиате
Принц Эндрю лишился воинского титула и королевского патронажа после обвинения в сексуальном насилии
Принц Эндрю лишился воинского титула и королевского патронажа после обвинения в сексуальном насилии
"Евровидение 2022". Организаторы назвали дату финала нацотбора
"Евровидение 2022". Организаторы назвали дату финала нацотбора
"Какая женственная". Дорофеева снялась без бюстгальтера
"Какая женственная". Дорофеева снялась без бюстгальтера
"Почему в трусах, как у мужика, все отвисло?" 45-летняя Волочкова показала тело в мокром купальнике
"Почему в трусах, как у мужика, все отвисло?" 45-летняя Волочкова показала тело в мокром купальнике
"Ну как же так?" Притула вместе с женой покинули Украину, оставив троих детей
"Ну как же так?" Притула вместе с женой покинули Украину, оставив троих детей
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь
  Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк назвал имена двух самых конфликтных певиц в украинском шоу-бизнесе
  Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк назвал имена двух самых конфликтных певиц в украинском шоу-бизнесе
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS