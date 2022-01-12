"Сфабриковали русские". Представитель Уэста опроверг информацию о встрече певца с Путиным в Москве

По словам Ружье, новость о возможной встрече Канье с Путиным в Москве "сфабриковали русские" в стремлении выдать желаемое за действительное.
Ранее партнер артиста Амир Садан в интервью изданию Billboard заявил, что рэпер готовится приехать в Москву с концертом, на который планирует пригласить и Путина. Его интервью было опубликовано 11 января.
Сам Канье никак не комментировал заявления своих представителей в СМИ.
Имя Уэста не первый раз упоминается вместе с именем президента РФ. Осенью 2020 года рэпер разместил на своей странице в Twitter фото российского президента, на котором тот был запечатлен на татами в белом кимоно, а осенью 2021 года в интервью сравнил себя с Путиным в молодости.