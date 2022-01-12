"Сфабриковали русские". Представитель Уэста опроверг информацию о встрече певца с Путиным в Москве

Осенью 2021 года Уэст сравнил себя с молодым Путиным Фото: ЕРА

По словам Ружье, новость о возможной встрече Канье с Путиным в Москве "сфабриковали русские" в стремлении выдать желаемое за действительное.

Ранее партнер артиста Амир Садан в интервью изданию Billboard заявил, что рэпер готовится приехать в Москву с концертом, на который планирует пригласить и Путина. Его интервью было опубликовано 11 января.

Сам Канье никак не комментировал заявления своих представителей в СМИ.