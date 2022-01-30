Звездный фотограф выложила фото, на котором Уэст и Фокс целуются с языком. В сети заметили, что рэпер так целовал всех бывших

"Снято в Париже на ужине", – подписала она снимок.

"Он выглядит так, как будто ненавидит это", – прокомментировала фото natalienataliee.

"Так горячо", – отметил пользователь niggainawhitetee.

"Они выглядят отвратительно", – написала paradis.tyler

30 января пользователь Instagram freakymarko опубликовал фото, на котором показал, что Уэст так целовался со всеми бывшими – американской моделью Эмбер Роуз и американской моделью Ким Кардашян.

Контекст:

6 января Фокс подтвердила, что встречается с Уэстом.

На данный момент Уэст находится в бракоразводном процессе с американской моделью Ким Кардашьян, с которой состоял в браке с 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019).

В отношениях с Эмбер Роуз Уэст состоял с 2008-го по 2010-й год.

Джулия Фокс стала известной после дебютной роли в фильме "Неограненные драгоценности" (2019). В 2018 году она вышла замуж за пилота Питера Артемьева. В феврале 2021 года у них родился сын. В СМИ не было информации о разводе пары.