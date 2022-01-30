Бульвар Шоубиз
 
30 января, 2022
 
Новости

Звездный фотограф выложила фото, на котором Уэст и Фокс целуются с языком. В сети заметили, что рэпер так целовал всех бывших

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В январе 2022 года Джулия Фокс подтвердила, что встречается с Канье Уэстом
В январе 2022 года Джулия Фокс подтвердила, что встречается с Канье Уэстом
Фото: themagazinecity / Instagram

Американский фотограф Дэниэль Левит, которая специализируется на съемке знаменитостей, 28 января на своей странице в Instagram разместила фото поцелуя с языком американского рэпера Канье Уэста и американской актрисы Джулии Фокс. В сети заметили, что рэпер так целовал всех, с кем встречался.

"Снято в Париже на ужине", – подписала она снимок.

"Он выглядит так, как будто ненавидит это", – прокомментировала фото natalienataliee.

"Так горячо", – отметил пользователь niggainawhitetee.

"Они выглядят отвратительно", – написала paradis.tyler

30 января пользователь Instagram freakymarko опубликовал фото, на котором показал, что Уэст так целовался со всеми бывшими – американской моделью Эмбер Роуз и американской моделью Ким Кардашян.

Контекст:

6 января Фокс подтвердила, что встречается с Уэстом.

На данный момент Уэст находится в бракоразводном процессе с американской моделью Ким Кардашьян, с которой состоял в браке с 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). 

В отношениях с Эмбер Роуз Уэст состоял с 2008-го по 2010-й год.

Джулия Фокс стала известной после дебютной роли в фильме "Неограненные драгоценности" (2019). В 2018 году она вышла замуж за пилота Питера Артемьева. В феврале 2021 года у них родился сын. В СМИ не было информации о разводе пары.

Теги: Париж, Канье Уэст, Ким Кардашян, актриса, модель, рэпер, поцелуй
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров
Елена ПОСКАННАЯ
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Наталия ДВАЛИ
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер актер Леонид Куравлев
Умер актер Леонид Куравлев
"Снежа, люблю тебя. А свора гиен…" Байрак публично защитила Егорову, которая заявивила о поддержке Путина
"Снежа, люблю тебя. А свора гиен…" Байрак публично защитила Егорову, которая заявивила о поддержке Путина
"Секси-бейба", "Ноги – просто секс". Булитко из "Дизель Шоу" в мини-платье расставила ноги и прогнулась во время танца
"Секси-бейба", "Ноги – просто секс". Булитко из "Дизель Шоу" в мини-платье расставила ноги и прогнулась во время танца
Звездный фотограф выложила фото, на котором Уэст и Фокс целуются с языком. В сети заметили, что рэпер так целовал всех бывших
Звездный фотограф выложила фото, на котором Уэст и Фокс целуются с языком. В сети заметили, что рэпер так целовал всех бывших
"Папина сладкая булочка". Футболист Зинченко умилил сеть фото с полугодовалой дочерью
"Папина сладкая булочка". Футболист Зинченко умилил сеть фото с полугодовалой дочерью
"Писю видно", "Боже, это мечта". Кардашян показала голую грудь и промежность вблизи
"Писю видно", "Боже, это мечта". Кардашян показала голую грудь и промежность вблизи
"Это ужасно", "Жуткий образ". 66-летняя Долина опубликовала фото, на которых она лысая
"Это ужасно", "Жуткий образ". 66-летняя Долина опубликовала фото, на которых она лысая
"Добро пожаловать в 38, горячая мамочка". Макконахи показал фото жены в откровенном образе
"Добро пожаловать в 38, горячая мамочка". Макконахи показал фото жены в откровенном образе
"Лилек, ты – секси", "Бомбезная". Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в корсете-бюстье
"Лилек, ты – секси", "Бомбезная". Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в корсете-бюстье
Брежнева позировала в бикини с разведенными ногами и заговорила о расставании с Меладзе
Брежнева позировала в бикини с разведенными ногами и заговорила о расставании с Меладзе
"Лапулька сладкий", "Чудесный малыш". 76-летний Петросян показал подросшего сына от молодой жены
"Лапулька сладкий", "Чудесный малыш". 76-летний Петросян показал подросшего сына от молодой жены
"Ты – подонок, Джейми Линн". Спирс обвинила младшую сестру в том, что она зарабатывает на ней деньги
"Ты – подонок, Джейми Линн". Спирс обвинила младшую сестру в том, что она зарабатывает на ней деньги
"Похожи, как две капли воды". Певица Grosu показала брата, которого старше на 22 года
"Похожи, как две капли воды". Певица Grosu показала брата, которого старше на 22 года
"Сиськастая", "Ты очень горячая женщина". Майли Сайрус оголила грудь
"Сиськастая", "Ты очень горячая женщина". Майли Сайрус оголила грудь
"Даже тут без воровства не могут", "Фейк на фейке". Российское СМИ выдало фото из харьковского паблика за снимки, сделанные в Подмосковье
"Даже тут без воровства не могут", "Фейк на фейке". Российское СМИ выдало фото из харьковского паблика за снимки, сделанные в Подмосковье
"Когда жопой трусить?" Астафьева снялась в ванной и показала подписчикам средний палец
"Когда жопой трусить?" Астафьева снялась в ванной и показала подписчикам средний палец
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS