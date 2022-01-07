Муж Ким Кардашян встречается с актрисой Джулией Фокс. В сеть попали интимные фото их свидания

"Я встретила Канье в Майами в канун Нового года, и это была мгновенная связь. С его энергией так весело быть рядом. Он заставлял меня и моих друзей смеяться, танцевать и улыбаться всю ночь. Мы решили сохранить эти ощущения и полетели обратно в Нью-Йорк, чтобы посмотреть спектакль. После мы ужинали в моем любимом ресторане Carbone, где он устроил для меня целую фотосессию", – написала Фокс.

Также актриса рассказала про сюрприз от рэпера – целый номер в отеле, полный одежды, от которого она "все еще в шоке".

"Это мечта каждой девушки. Я не знаю, как он это сделал или как он все это успел. Или, например, кто делает такие вещи на втором свидании? Я не знаю, к чему все приведет, но это мне нравится", – добавила она.

Снимки свидания Уэста и Фокс, в том числе интимные фото пары, 7 января были опубликованы в Instagram, а также в журнале Interview Magazine.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от arc-x * (@arcx1000)