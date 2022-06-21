Дурнев – жителям оккупированных территорий: Сохраняйте свои жизни, города мы отстроим, все утраченное вернем

Дурнев: Просто задумайтесь, какой будет кайф, когда мы раз…бем русских и будем царями планеты Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Все обязательно будет хорошо. Сейчас хочу обратиться к людям, которые находятся на временно оккупированных территориях. Вам может казаться, что про вас забыли, что мы не вспоминаем про Ялту, Херсон, Донецк, Мариуполь. Это не так. Мы о вас думаем в первую очередь и мечтаем, и все делаем для того, чтобы вы как можно скорее вернулись в свою семью, в нашу семью", – заявил Дурнев.

Журналист отметил, что украинцам, которые оказались на временно оккупированных территориях, следует позаботиться о собственной безопасности.

"Сейчас самое главное – вы должны сохранить свои жизни. Города мы отстроим. Весь мир нам поможет и будет лучше, чем было. Все, что было утрачено, вернем. Уже заморозили какие-то невероятные суммы, деньги России. И на эти деньги все восстановим. Мы очень-очень скоро прогоним оккупантов, заставим их бежать и будем все вместе", – подчеркнул Дурнев.

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Также он попросил всех, кто временно покинул Украину, по возможности помогать своей стране и согражданам.

"Тем, кто за границей, хочу сказать: не забывайте, что идет война. Нужно как-то уделять внимание этому важному процессу. Не забывайте, прикладывайте усилия, сбрасывайте деньги, если у вас есть. Давайте все вместе приближать победу. А всем в Украине – я рад вас видеть, всем жму руку, вы большие молодцы", сказал журналист.

Он убежден в победе Украины и считает, что она станет символом свободы в мире.

"Просто задумайтесь, какой будет кайф: мы раз…бем русских и будем царями планеты на какой-то период. Наш флаг станет символом свободы, победы, равенства и всего самого лучшего, что может отождествляться с флагом. Просто думайте, как будет круто и все это случится как можно скорее", – резюмировал Дурнев.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube