Дурнев – жителям оккупированных территорий: Сохраняйте свои жизни, города мы отстроим, все утраченное вернем

"Все обязательно будет хорошо. Сейчас хочу обратиться к людям, которые находятся на временно оккупированных территориях. Вам может казаться, что про вас забыли, что мы не вспоминаем про Ялту, Херсон, Донецк, Мариуполь. Это не так. Мы о вас думаем в первую очередь и мечтаем, и все делаем для того, чтобы вы как можно скорее вернулись в свою семью, в нашу семью", – заявил Дурнев.
Журналист отметил, что украинцам, которые оказались на временно оккупированных территориях, следует позаботиться о собственной безопасности.
"Сейчас самое главное – вы должны сохранить свои жизни. Города мы отстроим. Весь мир нам поможет и будет лучше, чем было. Все, что было утрачено, вернем. Уже заморозили какие-то невероятные суммы, деньги России. И на эти деньги все восстановим. Мы очень-очень скоро прогоним оккупантов, заставим их бежать и будем все вместе", – подчеркнул Дурнев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Также он попросил всех, кто временно покинул Украину, по возможности помогать своей стране и согражданам.
"Тем, кто за границей, хочу сказать: не забывайте, что идет война. Нужно как-то уделять внимание этому важному процессу. Не забывайте, прикладывайте усилия, сбрасывайте деньги, если у вас есть. Давайте все вместе приближать победу. А всем в Украине – я рад вас видеть, всем жму руку, вы большие молодцы", сказал журналист.
Он убежден в победе Украины и считает, что она станет символом свободы в мире.
"Просто задумайтесь, какой будет кайф: мы раз…бем русских и будем царями планеты на какой-то период. Наш флаг станет символом свободы, победы, равенства и всего самого лучшего, что может отождествляться с флагом. Просто думайте, как будет круто и все это случится как можно скорее", – резюмировал Дурнев.
Россия оккупировала Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей в 2014 году.
24 февраля 2022 года оккупационные войска РФ зашли на территорию Херсонской области Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить. На сегодняшний день российские войска удерживают почти весь регион, кроме его северной части.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.