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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Ключевая цель на юге Украины – освобождение Херсона

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ВСУ приближаются к Херсону, который временно контролируют оккупанты
ВСУ приближаются к Херсону, который временно контролируют оккупанты
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Fаcebook

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении по итогам 14 июня. Ролик опубликован на YouTube-странице Офиса президента, а текст размещен на его сайте.

"Продолжаем давить на оккупантов на юге страны. Ключевая цель – освобождение Херсона, и будем двигаться к этому шаг за шагом", – сказал Зеленский.

На Донбассе, по его словам, "кардинальных перемен не произошло".

"Наиболее жестокие бои – в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и раньше. Потери, к сожалению, болезненные. Но нужно держаться. Это наше государство. Держаться именно там, на Донбассе, жизненно необходимо. Чем больше потерь несет враг именно там, тем меньше сил у них будет, чтобы продолжать агрессию. Поэтому донбасское направление – ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели", – объяснил президент.

Он отметил, что "болезненные потери" есть и в Харьковской области, "где российская армия пытается усилить свои позиции".

"Бои за это направление продолжаются, и нужно еще бороться, жестко биться за полную безопасность для Харькова и области", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность, что украинская армия освободит Херсон

По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. Перед этим в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказывали, что РФ строит третью линию обороны на юге Украины. 

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

13 июня Зеленский сказал, что ВСУ сорвали десятки попыток российских атак на юге и освободили часть Херсонской области.

14 июня советник главы Херсонской обладминистрации Сергей Хлань сообщил, что ВСУ продвинулись еще на пять километров в сторону Херсона, и теперь бои идут между Таврийским и Томиной Балкой, от которой до Херсона 20 километров.

видео

Видео: Офіс Президента України / YouTube
Теги: Россия, Харьков, Херсон, армия, война, Донбасс, оккупация, агрессия, оборона, Владимир Зеленский, российская агрессия, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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