Зеленский: Ключевая цель на юге Украины – освобождение Херсона

"Продолжаем давить на оккупантов на юге страны. Ключевая цель – освобождение Херсона, и будем двигаться к этому шаг за шагом", – сказал Зеленский.

На Донбассе, по его словам, "кардинальных перемен не произошло".

"Наиболее жестокие бои – в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и раньше. Потери, к сожалению, болезненные. Но нужно держаться. Это наше государство. Держаться именно там, на Донбассе, жизненно необходимо. Чем больше потерь несет враг именно там, тем меньше сил у них будет, чтобы продолжать агрессию. Поэтому донбасское направление – ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели", – объяснил президент.

Он отметил, что "болезненные потери" есть и в Харьковской области, "где российская армия пытается усилить свои позиции".

"Бои за это направление продолжаются, и нужно еще бороться, жестко биться за полную безопасность для Харькова и области", – подчеркнул Зеленский.

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