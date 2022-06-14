Если Украине не будет хватать оружия, на войне все будут стоять на месте – Зеленский

"Я благодарен, что поступает. Но оно должно поступать быстрее, если все мы живем одной целью – чтобы был мир, чтобы не было войны в Европе и чтобы эта война Российской Федерации не пошла в другие страны, в страны Евросоюза и страны НАТО. А что у нее такие мечты и мысли есть – я в этом уверен", – сказал Зеленский.
По его словам, если Украина не будет крепкой, "они пойдут дальше".
"Киев – это не финиш в их марафоне. Это для них начало. Мы показали свою мощность, и сейчас очень важно, чтобы эту мощность вместе с нами показывали наши западные партнеры", – считает президент.
Он подчеркнул, что задержки с вооружением приведут к тому, что "все будут стоять на месте".
"Будет продвижение той или иной стороны на один-пять километров вперед, затем – на один-пять километров назад. Если будет больше оружия, которое есть в нашем запросе к нашим партнерам, то мы начнем продвигаться вперед", – объяснил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, США передала украинским военным тысячи противотанковых комплексов Javelin, гранатометов, сотни бронированных автомобилей, беспилотников, гаубиц и других вооружений. 21 мая Байден подписал закон, который предусматривает выделение около $40 млрд на помощь Украине. Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В то же время Киев неоднократно заявлял, что Запад поставляет вооружения в недостаточном количестве.
Другие страны также предоставляют Украине оборонную помощь, в том числе артиллерийские системы большой дальности.
12 июня с призывом ускорить поставки оружия в Украину выступил министр обороны страны Алексей Резников. "Нам нужна помощь, и быстро, потому что цена любой задержки измеряется кровью украинцев", – заявил он.
В тот же день главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный о поставках оружия говорил с председателем Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли. По словам Залужного, РФ сконцентрировала свои усилия на севере Луганской области и имеет там 10-кратное огневое преимущество.
За несколько дней до этого – 9 июня – Резников подчеркивал, что ситуация на фронте тяжелая, Украина теряет до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными ежедневно.
15 июня должно состояться третье заседание международной консультативной группы по предоставлению военной помощи Украине (так называемый "Рамштайн-3").