Если Украине не будет хватать оружия, на войне все будут стоять на месте – Зеленский

Зеленский считает, что у России есть мечта перебросить войну в страны НАТО Фото: ЕРА

"Я благодарен, что поступает. Но оно должно поступать быстрее, если все мы живем одной целью – чтобы был мир, чтобы не было войны в Европе и чтобы эта война Российской Федерации не пошла в другие страны, в страны Евросоюза и страны НАТО. А что у нее такие мечты и мысли есть – я в этом уверен", – сказал Зеленский.

По его словам, если Украина не будет крепкой, "они пойдут дальше".

"Киев – это не финиш в их марафоне. Это для них начало. Мы показали свою мощность, и сейчас очень важно, чтобы эту мощность вместе с нами показывали наши западные партнеры", – считает президент.

Он подчеркнул, что задержки с вооружением приведут к тому, что "все будут стоять на месте".

"Будет продвижение той или иной стороны на один-пять километров вперед, затем – на один-пять километров назад. Если будет больше оружия, которое есть в нашем запросе к нашим партнерам, то мы начнем продвигаться вперед", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)