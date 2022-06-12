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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине нужно больше артиллерии 155-мм калибра. Залужный поговорил с американским генералом Милли о поставках оружия

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Залужный рассказал Милли о ситуации на фронте и о стратегических целях Генштаба
Залужный рассказал Милли о ситуации на фронте и о стратегических целях Генштаба 
Фото: Валерій Залужний / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 12 июня в ходе телефонного разговора сообщил председателю Объединенного комитета начальников штабов армии США Марку Милли, что украинским военным нужно больше артиллерии калибра 155 мм.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

Главнокомандующий ВСУ рассказал Милли о ситуации на фронте и назвал его своим наставником. По словам Залужного, РФ сконцентрировала свои усилия на севере Луганской области и имеет там 10-кратное огневое преимущество. 

"Я в который раз повторил генералу Милли свою просьбу – в кратчайшие сроки помочь нам получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм", – подчеркнул Залужный. 

Он также сообщил, что поделился с Милли стратегическими целями Генштаба на войне. 

"Понимание стратегии нашей вооруженной борьбы и проведения операций поможет обеспечить прозрачность взаимоотношений с партнерами, четкие и понятные количественные и временные рамки международной технической помощи, о которой мы просим, – пояснил Залужный. – Мы обменялись мнениями о ходе передачи и применения уже предоставленного вооружения, провели аналогии с ленд-лизом времен Второй мировой войны и обсудили сценарии дальнейшего развития ситуации". 

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/330498442578981

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал 9 июня, что ВСУ обеспечены более чем 150 артиллерийскими платформами калибра 155 мм (пять видов установок: М777FH70САУ CaesarМ109А3 и САУ Krab) и в ближайшие недели первоначальный запрос Вооруженных сил будет выполнен на 100%. Однако, подчеркивал он, обстоятельства на поле боя меняются и потребность в артиллерии увеличивается

Резников подчеркивал, что Украине необходимо получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним, привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, получить боевые самолеты и средства ПВО для защиты неба.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, НАТО, вооружение, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Марк Милли, Валерий Залужный
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