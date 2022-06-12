Украине нужно больше артиллерии 155-мм калибра. Залужный поговорил с американским генералом Милли о поставках оружия

Залужный рассказал Милли о ситуации на фронте и о стратегических целях Генштаба Фото: Валерій Залужний / Facebook

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

Главнокомандующий ВСУ рассказал Милли о ситуации на фронте и назвал его своим наставником. По словам Залужного, РФ сконцентрировала свои усилия на севере Луганской области и имеет там 10-кратное огневое преимущество.

"Я в который раз повторил генералу Милли свою просьбу – в кратчайшие сроки помочь нам получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм", – подчеркнул Залужный.

Он также сообщил, что поделился с Милли стратегическими целями Генштаба на войне.

"Понимание стратегии нашей вооруженной борьбы и проведения операций поможет обеспечить прозрачность взаимоотношений с партнерами, четкие и понятные количественные и временные рамки международной технической помощи, о которой мы просим, – пояснил Залужный. – Мы обменялись мнениями о ходе передачи и применения уже предоставленного вооружения, провели аналогии с ленд-лизом времен Второй мировой войны и обсудили сценарии дальнейшего развития ситуации".

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