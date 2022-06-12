Украине нужно больше артиллерии 155-мм калибра. Залужный поговорил с американским генералом Милли о поставках оружия

Об этом Залужный сообщил в Facebook.
Главнокомандующий ВСУ рассказал Милли о ситуации на фронте и назвал его своим наставником. По словам Залужного, РФ сконцентрировала свои усилия на севере Луганской области и имеет там 10-кратное огневое преимущество.
"Я в который раз повторил генералу Милли свою просьбу – в кратчайшие сроки помочь нам получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм", – подчеркнул Залужный.
Он также сообщил, что поделился с Милли стратегическими целями Генштаба на войне.
"Понимание стратегии нашей вооруженной борьбы и проведения операций поможет обеспечить прозрачность взаимоотношений с партнерами, четкие и понятные количественные и временные рамки международной технической помощи, о которой мы просим, – пояснил Залужный. – Мы обменялись мнениями о ходе передачи и применения уже предоставленного вооружения, провели аналогии с ленд-лизом времен Второй мировой войны и обсудили сценарии дальнейшего развития ситуации".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал 9 июня, что ВСУ обеспечены более чем 150 артиллерийскими платформами калибра 155 мм (пять видов установок: М777, FH70, САУ Caesar, М109А3 и САУ Krab) и в ближайшие недели первоначальный запрос Вооруженных сил будет выполнен на 100%. Однако, подчеркивал он, обстоятельства на поле боя меняются и потребность в артиллерии увеличивается.
Резников подчеркивал, что Украине необходимо получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним, привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, получить боевые самолеты и средства ПВО для защиты неба.